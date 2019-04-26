Детей беглого экс-депутата Госдумы от Волгоградской области поставят в общую очередь за деньгами папиного кооператива
Расследования 26.04.2019 17:47
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26.04.2019 17:47
Арбитражный суд Волгоградской области не принимает заявления от кредиторов лопнувшего кредитно-потребительского кооператива «Диамант» о включении в реестр требований. Как рассказали ИА «Высота 102» в арбитраже, кредиторы могут принять участие в банкротстве КПК «Диамант», если направят заявления временному управляющему должника, которым является Николай Микушин. Адрес управляющего и инструкция, как правильно нужно действовать тем, у кого в кооперативе «сгорели» деньги, размещены на сайте суда.
Напомним, в отношении КПК «Диамант» 12 апреля была введена процедура наблюдения. Проблемы у кооператива начались в середине января этого года, когда внезапно закрылись несколько офисов кооператива, а телефоны перестали отвечать. По некоторым данным, объем «зависших» в «Диаманте» средств мог достигать 1 миллиарда рублей. Сюда несли деньги в том числе и пенсионеры, соблазнившись высокими процентами годовых.
В отношении кредитного кооператива уже возбуждено уголовное дело по статье 172.2 УК РФ – организация деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества. Одним из учредителей КПК «Диамант» является бывший депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Михеев, который сейчас находится в розыске, скрываясь от суда. Примечательно, что недавно сыновья Олега Михеева - Алексей и Николай - через суд пытались взыскать денежные средства с КПК "Диамант". Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору Алексей и Николай подали в Центральный районный суд Волгограда. Однако заявления были возвращены братьям в связи с тем, что они не подсудны данному суду.
Теперь у детей беглого экс-депутата есть одна возможность попробовать вернуть деньги, встав в общую очередь кредиторов. К слову, даже, если Алексея Михеева и постигнет неудача, переживать за него не стоит. По итогам декларационной кампании за 2018 год он стал самым состоятельным депутатом Волгоградской облдумы, сказочно разбогатев за прошедший год. Так, если за 2017 год Алексей Михеев задекларировал доход в сумме около 12 миллионов рублей, то уже в 2018 году он указал в декларации доход в сумме 78 миллионов рублей. Кроме того, сын беглого экс-депутата Госдумы стал владельцем земельного участка, дома, семи нежилых помещений, в аренде у нардепа - дом площадью почти в 800 кв.м., еще – 3 земельных участка в аренде. Депутат облдумы имеет в собственности также несколько машин - Porsche Cayenne S, ВАЗ 21053, BMW 750LixDrive, VOLKSWAGEN TERAMONT и Газ 33021. Неплохо обстоят дела с доходами и у его супруги – она задекларировала доход в 20 миллионов рублей и стала самой богатой женой депутата облдумы.
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