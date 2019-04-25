«Мы нашли таланты»: в Волгограде юные музыканты вывели на сцену оркестры

Культура 25.04.2019 13:41
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25.04.2019 13:41
В Центральном концертном зале Волгоградской областной филармонии прошел гала-концерт лауреатов регионального музыкального фестиваля детского и юношеского творчества «Будущее начинается с прекрасного». Как сообщает ИА «Высота 102», юные дарования продемонстрировали свои таланты «по-взрослому», выступив в сопровождении профессиональных музыкантов – Волгоградского академического симфонического оркестра, оркестра русских народных инструментов и эстрадно-джазового коллектива «Комбо-Джаз-Бэнд». Скрипачи, пианисты, вокалисты, баянисты из музыкальных школ Волгограда, Светлого Яра, Фролово, Городище и других районов области покорили публику и продемонстрировали, как богата наша земля на талантливых исполнителей и виртуозов. Подробности – в видеосюжете ИА «Высота 102».
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