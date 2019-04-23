В Волгоградской области новые ФАПы изготовят осужденные





Более 30 фельдшерско-акушерских пунктов изготовят на производственных участках УФСИН Росси по Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в ведомстве, госконтракт с комитетом здравоохранения региона заключило ИК-26, которая находится в Красноармейском районе Волгограда. Всего они изготовят 31 ФАП. К выполнению данного заказа будут привлечены исправительные учреждения №9 и №19, что позволит дополнительно трудоустроить 100 осужденных.

Отмечается, что в прошлом году учреждениями УФСИН для нужд облздрава было изготовлено 19 фельдшерско-акушерских пунктов.

ФАПы будут представлять собой одноэтажные здания из быстровозводимых модульных конструкции. Всего в ближайшие два года в Волгоградской области должны появиться около 100 таких объектов. Напомним, в ходе озвучивания своего послания Федеральному собранию в феврале 2019 года президент России Владимир Путин заявил о том, что до конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех без исключения населённых пунктах России. За 2019–2020 годы, по словам главы государства, должно быть построено и модернизировано ещё 1590 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов.

Фото: oblzdrav.volgograd.ru