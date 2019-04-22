В девятиэтажке в Волгограде лифт вышел из строя из-за пожара





Пожар, случившийся в одной из многоэтажек в Советском районе, повредил лифт. Как стало известно сегодня ИА “Высота 102”, инцидент произошел в минувшую субботу около полуночи в доме №25 по улице Богданова. В региональном главке МЧС иформагентству сообщили, что в одном из подъездов дома загорелся лифт. На место оперативно выдвинулись пожарные расчеты, однако помощь огнеборцев не потребовалась - жильцы потушили пожар сами. Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.

Однако, как в соцсетях утверждают жильцы дома, причиной ЧП стал поджог. Из-за выходки неизвестного хулигана жителям дома теперь придется ходить по лестнице пешком. Особенно тяжело придется жителям верхних этажей и семьям, где есть маленькие дети. Напомним, это уже не первый случай пожаров в подъемниках, порой причиной таких ЧП является сознательный поджог.