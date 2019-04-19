



Пятерых иностранцев и гражданку России приговорили к различным срокам заключения за торговлю наркотиками. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по приговору Тракторозаводского районного суда мужчинам-иностранцам предстоит провести в колонии строгого режима от 10 до 11 лет. 36-летняя россиянка получила 8 лет колонии общего режима.

ОПГ наркоторговцев действовала с апреля по сентябрь 2017 года. Сообщники продавали героин в Волгограде и Волжском через систему тайников-закладок. Их работу координировали через интернет с территории Таджикистана. Членов ОПГ задержали сотрудники УКОН ГУ МВД России по Волгоградской области. У наркоторговцев было изъято почти полкилограмма героина.

Расследованием уголовного дела занимались сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.



Приговор в силу еще не вступил.