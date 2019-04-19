Расследования

В Волгограде осудили ОПГ наркоторговцев из Таджикистана, Узбекистана и России

Расследования 19.04.2019 13:14
459 2
19.04.2019 13:14


Пятерых иностранцев и гражданку России приговорили к различным срокам заключения за торговлю наркотиками. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по приговору Тракторозаводского районного суда мужчинам-иностранцам предстоит провести в колонии строгого режима от 10 до 11 лет. 36-летняя россиянка получила 8 лет колонии общего режима. 
ОПГ наркоторговцев действовала с апреля по сентябрь 2017 года. Сообщники продавали героин в Волгограде и Волжском через систему тайников-закладок. Их работу координировали через интернет с территории Таджикистана. Членов ОПГ задержали сотрудники УКОН ГУ МВД России по Волгоградской области. У наркоторговцев было изъято почти полкилограмма героина.
Расследованием уголовного дела занимались сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Приговор в силу еще не вступил.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
"Его можно было спасти": в Волгограде замглавврача больницы будут судить за смертельную халатность
29.03.2019 13:31
21445 14
"Опять дома": экс-депутатам Волгоградской гордумы померещилась подписка о невыезде
26.03.2019 17:27
15356 13
В тюрьму без чина: в Волгограде подтвердили приговор экс-прокурору Среднеахтубинского района
05.04.2019 14:58
13709 16
Расследования
19.04.2019 16:11
Расследования 19.04.2019 16:11
1448 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.04.2019 15:42
Расследования 19.04.2019 15:42
630 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.04.2019 14:06
Расследования 19.04.2019 14:06
924 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.04.2019 11:52
Расследования 19.04.2019 11:52
641 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.04.2019 17:08
Расследования 18.04.2019 17:08
5523 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.04.2019 16:52
Расследования 18.04.2019 16:52
460 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.04.2019 16:13
Расследования 18.04.2019 16:13
2822 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.04.2019 15:22
Расследования 18.04.2019 15:22
11874 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.04.2019 11:40
Расследования 18.04.2019 11:40
1344 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.04.2019 09:11
Расследования 18.04.2019 09:11
6069 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.04.2019 21:16
Расследования 17.04.2019 21:16
5148 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.04.2019 20:11
Расследования 17.04.2019 20:11
1562 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.04.2019 16:49
Расследования 17.04.2019 16:49
1433 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.04.2019 16:06
Расследования 17.04.2019 16:06
4503 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.04.2019 12:46
Расследования 17.04.2019 12:46
1146 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:25
Хоккеисты клуба «Маресьев» из Камышина блеснули на Кубке мира в СочиСмотреть фотографии
17:11
У волгоградцев попросят добро на строительство новой детской больницыСмотреть фотографии
17:07
В АО «КАУСТИК» прошла акция «Неделя без турникетов» для студентов профильных учебных заведенийСмотреть фотографии
16:29
Подрядчиков заставили переделывать косметический ремонт домов возле "Волгоград Арены"Смотреть фотографии
16:12
Вице-губернатор Волгоградской области Валентина Гречина готова стать депутатом от «ЕР»Смотреть фотографии
16:11
В Волгограде суд оставил под арестом подозреваемого в многомиллионном мошенничестве замдиректора "Титан-Баррикады"Смотреть фотографии
16:01
В Волгограде крысы кишат на помойке у нового жилого комплекса (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:42
Суд "прогнал" турфирму из помещения в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
15:26
В Дзержинском районе Волгограде девятиэтажку на 180 квартир не обслуживает газовая компания Смотреть фотографии
14:48
«Спасибо интернету – 2019»: Ростелеком приглашает пенсионеров показать свое умениеСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде из горящей высотки эвакуировали 70 человекСмотреть фотографии
14:06
Под Волгоградом за смерть пациентки суд ограничил свободу врачу-анестезиологуСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде 24 бойца спецназа "Гром" стали донорамиСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде осудили ОПГ наркоторговцев из Таджикистана, Узбекистана и РоссииСмотреть фотографии
13:08
Заморозки идут на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:49
В Волгограде авария оставила без горячей воды микрорайон "Семь ветров" Смотреть фотографии
12:31
Пьяный волгоградец исцарапал внедорожник бывшего работодателяСмотреть фотографии
12:29
Сто десять волгоградских компаний используют преимущества телемедициныСмотреть фотографии
12:27
Коммунистам Волжского впервые не дают отпраздновать Первомай на площади Ленина Смотреть фотографии
12:07
На Центральной набережной Волгограда появился романтичный уголок с прудом и фонтаном (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:52
В Волгограде субподрядчика фонда капремонта из Армении судят за гибель двоих рабочихСмотреть фотографии
11:34
Препятствий на дорогах быть не должно: на Гремячинском ГОКе построят два путепроводаСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде суд оставил за решеткой водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП с маршруткойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:14
Сын беглого экс-депутата Госдумы от Волгоградской области Михеева сказочно разбогател Смотреть фотографии
09:45
Бывший директор муниципального предприятия привлечен к субсидиарной ответственности за долги по электроэнергииСмотреть фотографии
09:32
День Победы Волжская ГЭС "отметит" максимальным сбросом воды Смотреть фотографии
09:05
На кладбище под Волгоградом грузовик похоронной службы раздавил пенсионеркуСмотреть фотографии
09:01
Жителя Свердловской области поместили в психушку после инцидента у Вечного огня в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
21:03
Волгоградские экологи поймали с поличным загрязнителей Волго-Ахтубинской поймы (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:22
В Волгограде нашли двух потерявшихся школьницСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 