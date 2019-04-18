Глава Волгограда Виталий Лихачев и футболисты сборной России
Политика 18.04.2019 15:23
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18.04.2019 15:23
Сегодня в Москве глава Волгограда вручили государственную награду. Как сообщает ИА «Высота 102», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Виталию Лихачеву передал помощник президента России Игорь Левитин. Соответствующий Указ о награждении подписан главой государства Владимиром Путиным. Торжественное мероприятие проходит в эти минуты на территории спорткомплекса «Лужники».
Для мэра города-героя это первая государственная награда, которой он удостоен за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. В 2012 году Лихачев поощрялся Благодарственным письмом Президента РФ. В январе 2018 года его включили в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства.
Как стало известно информагентству, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени также сегодня получил вице-губернатор - руководитель аппарата главы Волгоградской области Евгений Харичкин.
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