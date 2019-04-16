В Волгоградской области прекратили поиски убежавшей медведицы

Происшествия 16.04.2019 16:31
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16.04.2019 16:31
В Алексеевском районе Волгоградской области прекращены поиски медведицы, убежавшей из клетки. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, такое решение было принято в связи с резким ухудшением погоды – здесь начался сильный ливень, стало стремительно темнеть. Тем не менее в районе населенных пунктов выставлены посты для охраны жителей от возможных визитов незваного гостя. Завтра с улучшением погоды планируется использовать для поиска медведицы квадрокоптер.
Между тем, в администрации Волгоградской области пояснили, что егерь, на подворье которого жила медведица, не является сотрудником подведомственных облкомприроды учреждений. Аржановское охотничье угодье, егерь которого содержал животное в неволе, закреплено за общественной организацией – Волгоградским областным обществом охотников и рыболовов. При этом многие теперь переживают за судьбу медведицы, выражая опасение, что животное могут убить, когда обнаружат. В администрации региона подчеркнули, что рассматриваются варианты поимки медведицы без применения силовых методов.
Напомним, ЧП случилось сегодня в станице Аржановская Алексеевского района. Полуторагодовалая медведица, видимо, истосковалась в неволе и, сломав клетку, отправилась на поиски «любовных» приключений, не зная, что в Волгоградской области медведи не водятся. На поиски косолапого были подняты десятки полицейских.
Тем временем, как рассказали ИА «Высота 102» жители станицы Аржановская, люди не на шутку напуганы происшествием. «Вдруг она вернется домой, все-таки она привыкла к человеку, - беспокоятся станичники. – Поэтому детей на улицу пока не пускаем, да и сами без надобности не выходим».
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