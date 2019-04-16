Экология

В Волгоградской области прокуратура избавляется от «ловчих ям»

Экология 16.04.2019 13:57
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16.04.2019 13:57


Пять исков о запрете распространения информации о запрещенных методах охоты поданы в суды с начала этого года Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой. Как сообщили ИА "Высота 102" в надзорном ведомстве, на всех ресурсах, которые требует закрыть прокуратура, в свободном доступе размещались видеоролики о способах изготовления и установки запрещенных к применению ловушек, а также информация о различных запрещенных на территории РФ способах охоты (охота сетями, ловчими ямами, ногозахватывающими устройствами, петлями и т.д.).
Отмечается, что распространение такой информации способствует истреблению объектов животного мира, влечет дальнейшее снижение их популяции и может привести к их полному исчезновению. 
В 2018 году в суды было направлено 11 аналогичных исков, все они были удовлетворены.

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