Под Волгоградом на учениях ликвидировали очаг сибирской язвы





В Ольховском районе Волгоградской области прошли учения по ликвидации условного эпизоотического очага сибирской язвы. Как сообщили в комитете ветеринарии Волгоградской области, по легенде в личном подсобном хозяйстве Гусевского сельского поселения произошел массовый падеж овец. После установления предварительной причины – заражения сибирской язвой – были проведены мероприятия, включающие отбор проб и заключительную дезинфекцию с организацией КПП.

В учениях приняли участие ветеринары, представители властей различных уровней, Россельхознадзора, МЧС, полиции, медики. Были отработаны такие задачи, как проверка подготовки служб к реагированию в подобных ситуациях, отработка навыков действий ветеринарных специалистов и алгоритмов информационного обмена между ведомствами. Цели учений отработаны в полном объеме, констатировали в комитете.



Фото комитета ветеринарии Волгоградской области