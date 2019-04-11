Аналитика

«Высота 102»ТВ: Мусорный коллапс все еще реальность Волгограда

Аналитика 11.04.2019 20:06
4068 1
11.04.2019 20:06



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: приговор для мошенника с княжеским именем, анонимные угрозы о взрывах, поселок в Волгограде утопает в мусоре, силовики играют в футбол и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
«Высота 102 ТВ»: волгоградцы сказали все, что думают о губернаторе
15.03.2019 20:23
79907 4
ОПРОС: Волгоградцы подвели итоги губернаторской пятилетки
17.03.2019 17:45
52580 53
«Высота 102 ТВ»: Кремль оставил вице-губернаторов Волгоградской области без надежды на «сладкую жизнь»
18.03.2019 20:13
52537 14
Аналитика
10.04.2019 20:06
Аналитика 10.04.2019 20:06
41532 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.04.2019 11:03
Аналитика 10.04.2019 11:03
1440 6 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.04.2019 09:25
Аналитика 10.04.2019 09:25
3169 35 Обсудить

0
Далее
Аналитика
09.04.2019 20:00
Аналитика 09.04.2019 20:00
40872 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
08.04.2019 20:43
Аналитика 08.04.2019 20:43
47617 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
07.04.2019 18:43
Аналитика 07.04.2019 18:43
42673 12 Обсудить

0
Далее
Аналитика
05.04.2019 20:00
Аналитика 05.04.2019 20:00
27932 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
04.04.2019 20:23
Аналитика 04.04.2019 20:23
33149 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
03.04.2019 20:00
Аналитика 03.04.2019 20:00
34736 13 Обсудить

0
Далее
Аналитика
02.04.2019 21:09
Аналитика 02.04.2019 21:09
39447 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
01.04.2019 20:02
Аналитика 01.04.2019 20:02
28181 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
29.03.2019 20:01
Аналитика 29.03.2019 20:01
31353 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
28.03.2019 20:19
Аналитика 28.03.2019 20:19
24725 5 Обсудить

0
Далее
Аналитика
27.03.2019 20:00
Аналитика 27.03.2019 20:00
30276 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
27.03.2019 17:23
Аналитика 27.03.2019 17:23
4213 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:06
«Высота 102»ТВ: Мусорный коллапс все еще реальность Волгограда Смотреть фотографииCмотреть видео
18:15
Конец теплу: в Волгограде завершают отопительный сезонСмотреть фотографии
18:14
В Дзержинском районе Волгограда маршрутка вылетела на остановку - один человек погиб, двое пострадали Смотреть фотографииCмотреть видео
17:53
В Волгограде деньги с кооператива беглого экс-депутата Госдумы взыскивает его сын-пайщикСмотреть фотографии
17:30
Микроклимат в квартирах волгоградцев может стать совершеннымСмотреть фотографии
17:16
В Волгограде владелец автостоянки ответит за горящую свалкуСмотреть фотографии
16:22
Суд продлил конкурсное производство на заводе "Красный Октябрь" в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:07
Поселок Забазный в Волгограде накрыло «мусорным ковром»Смотреть фотографии
15:28
Не князь, а жулик: в Волгограде Дмитрий Донской обул дольщиков, Пенсионный фонд и чиновниковСмотреть фотографииCмотреть видео
14:36
В Волгограде эвакуируют чиновников и школьников Смотреть фотографии
14:03
В Волжском на улице загорелся бензовоз
13:50
В Волгоградской области при установке камер видеонаблюдения «налево» потратили 8 млн рублейСмотреть фотографии
13:14
Виртуальная АТС привлекла клиентов «Ростелекома» и обеспечила его лидерствоСмотреть фотографии
13:09
Ремонт моста через Волгу в Волгограде начали из-за появившейся колейностиСмотреть фотографии
12:55
Полицейские Волгоградской области на пороге 100-летия главка МВДСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде загорелась стихийная свалка недалеко от стоянки древнего человекаСмотреть фотографии
11:47
Волгоградка погасила кредит деньгами дяди из Ямало-Ненецкого автономного округа
11:29
В Волгограде из кальянной конфискуют табак для уничтоженияСмотреть фотографии
10:51
Регоператор по вывозу отходов пожаловался на сборщиков пластика в прокуратуруСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде криминальную парочку отправили в колонию за кражу лифтаСмотреть фотографии
10:20
По Волгоградской области «шагает» бруцеллезСмотреть фотографии
10:17
В Волгоградской области гусеничная техника раздавила тракториста и легковушкуСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде участницы дебатов «Единой России» пустили в ход «женское оружие» Смотреть фотографииCмотреть видео
09:15
В Волгограде дорожные работы на мосту через Волгу образовали огромную пробкуСмотреть фотографии
07:57
Волгоградке грозит потеря ребенка после тройного ДТП у «Metro»Смотреть фотографии
22:41
В центре Волгограда пенсионер пытался «театрально» замаскировать убийство другаСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде девушку сбил "броневик" инкассаторовСмотреть фотографии
20:06
«Высота 102»ТВ: По «полиэтиленовым городам» Волгоградской области ударили проверками Смотреть фотографииCмотреть видео
18:49
В Волгограде после сбоя восстановили работу десятка электроподстанцийСмотреть фотографии
17:50
Погоревшему на взятках экс-сотруднику ГИБДД из Волгограда дали "скидку" на срок и штрафСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 