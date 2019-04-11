«Высота 102»ТВ: Мусорный коллапс все еще реальность Волгограда

Аналитика 11.04.2019 20:06
4068 1
11.04.2019 20:06
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: приговор для мошенника с княжеским именем, анонимные угрозы о взрывах, поселок в Волгограде утопает в мусоре, силовики играют в футбол и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
Реклама
Популярное по теме
15.03.2019 20:23
79907 4
17.03.2019 17:45
52580 53
18.03.2019 20:13
52537 14
«Высота 102»ТВ: По «полиэтиленовым городам» Волгоградской области ударили проверками10.04.2019 20:06
Волгоградцы мечтают о зарплате в 63 тысячи рублей10.04.2019 11:03
Жители Волгоградской области стали больше позволять себе муки и риса10.04.2019 09:25
«Высота 102»ТВ: Вороватые горожане препятствуют озеленению Волгограда09.04.2019 20:00
«Высота 102»ТВ: Мусорный хозяин Волгоградской области накопил миллионные долги08.04.2019 20:43
В Волгоградской области мусорный бизнес отказывается выходить из сумрака07.04.2019 18:43
«Высота 102»ТВ: Власти назвали волгоградские аварийные дома - счастливчики05.04.2019 20:00
«Высота 102»ТВ: Поставлена точка в деле о «кирпичной» афере с домами для переселенцев под Волгоградом04.04.2019 20:23
«Высота 102»ТВ: Пациенты кардиоцентра в Волгограде рассказали губернатору об очередях03.04.2019 20:00
«Высота 102»ТВ: В Волгограде маршрутка-фантом едва не угробила пассажиров02.04.2019 21:09
«Высота 102»ТВ: В Волгограде память о героях Сталинграда превратилась в груду кирпичей01.04.2019 20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде приступают к освоению очередного миллиарда на ремонт дорог29.03.2019 20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде в черную дыру ЖКХ жители платят вне зависимости от существования УК28.03.2019 20:19
«Высота 102»ТВ: В Волгограде следователи не дали подрядчику скрыть «халтуру» после ремонта памятника на острове Людникова27.03.2019 20:00
В Волгоградской области вышли на «след» самозанятых27.03.2019 17:23
Реклама