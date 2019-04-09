Экология

В Волгограде в сквере у завода "Красный Октябрь" собрали более 200 мешков мусора

Экология 09.04.2019 08:52
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09.04.2019 08:52


Более 200 мешков мусора вывезли с территории сквера, расположенного у завода "Красный Октябрь" в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, заводчане наводили порядок на территории завода и в прилегающем сквере накануне. 
Так, силами заводчан был приведен в порядок сквер перед проходными, участок вдоль Торгового дома общей площадью около 3,5 га, а также наведен порядок на территории предприятия. Старые сухие деревья были спилены, убраны разросшиеся кустарники. Кроме веток и листвы, оставшейся после зимы, особое внимание было уделено сбору бытовых отходов – пластика и бумаги. Рядом со сквером расположена конечная остановка маршрутных такси, стихийная стоянка дальнобойщиков и торговые павильоны – бытовые отходы здесь дело обычное. Для их вывоза к работе было привлечено четыре самосвала и один погрузчик. 

Традиция проведения заводских субботников была возрождена в этом году – долгое время уборке территории не уделялось должное внимание. Теперь субботники проходят на регулярной основе, а в планах на ближайшее будущее – разработка нового дизайн-проекта  сквера, который станет местом отдыха не только заводчан, но и всех жителей Краснооктябрьского района.

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