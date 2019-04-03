В Волгограде взялись за возрождение «альма-матер» олимпийских чемпионов





Стадион «Монолит» в Волгограде получит новую жизнь. Сегодня в кабинете главы Волгограда Виталия Лихачева встретились олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, заслуженные тренеры РФ Вячеслав Догонкин и Евгений Трофимов, а также председатель облспорткомитета Александр Глинянов и директор ГБУ ВО «СШОР по легкой атлетике» Владимир Типаев, чтобы обсудить варианты реконструкции спортивного сооружения. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. На этом стадионе воспитывались и тренировались известные на весь мир спортсмены - двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Исинбаева, олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Садовый и многие другие. В настоящее время стадион «Монолит» вместе с прилегающей к нему территорией находится в запущенном состоянии и не используется по своему прямому назначению. Министерство обороны РФ приняло решение передать стадион «Монолит» региону, и теперь спортивное сооружение находится на балансе ГБУ ВО «СШОР по легкой атлетике», одновременно разрабатывается проект будущей реконструкции стадиона. При этом долгожданное обновление получит и прилегающая к стадиону территория со всеми имеющимся инфраструктурными объектами. Реализация проекта будет идти при поддержке Министерства спорта РФ. На заседании рабочей группы прозвучали предложения о создании на «Монолите» легкоатлетического ядра с дорожкой 400 м, поля для приземления снарядов в метаниях, игровой площадки для большого тенниса, крытого легкоатлетического манежа с дорожкой 200 м, поля для метаний, комплексной спортивной площадки, спортплощадки общефизической подготовки и других объектов.



