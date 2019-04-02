Смертельная охота за металлом: погибшие в Волгограде рабочие пытались вытащить трубу





Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели в Волгограде двух человек под завалами грунта. Об этом ИА “Высота 102” рассказала старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. Напомним, 1 апреля недалеко от дома №8 по проспекту Волжскому были обнаружены тела двух мужчин в возрасте 30 и 46 лет. По предварительным данным, они пытались незаконно вытащить большую металлическую трубу. Эту “операцию” организовал местный житель, который хотел сдать трубу на лом. Ранее он арендовал экскаватор, с помощью которого вырыли траншею. Затем туда спустились мужчины. Когда они стали вытаскивать трубу и случился обвал. Оба погибли на месте. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.