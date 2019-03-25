



По подозрению в контрабанде сильнодействующих веществ задержана семейная пара из Ворошиловского района. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, муж и жена купили через интернет средства для похудения. Посылку с таблетками, в состав которых входит вещество запрещенное к свободному обороту в России, выслали почтой из Белоруссии.

Полицейские вместе с сотрудниками регионального УФСБ задержали супругов, когда те получали посылку в почтовом отделении. Муж с женой признались правоохранителям, что заказывали таблетки только для себя. Сейчас возбуждено уголовное дело.



