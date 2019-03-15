Ошибутся ли «предсказатели» на этот раз: об отставках губернаторов

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Газетный киоск 15.03.2019 11:21
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15.03.2019 11:21
15 марта 2019 года.
lentachel.ru
«СРОЧНО. Отставка губернатора Дубровского подтверждается. Итоги и потенциальные преемники». Такая публикация с «кричащим» заголовком появилась в издании «Русская пресса». А теперь, как говорится, внимание на экран – дата публикации 10 мая 2017 года, то есть два года назад.
Одна цитата из той публикации: «По сведениям источников, близких к администрации президента, в ближайшее время на Южном Урале произойдёт смена губернатора. Давно ожидаемая отставка Бориса Дубровского состоится, по всей вероятности, непосредственно после майских праздников или через несколько недель».
Как известно, два года прошло, а губернатор в Челябинской области все тот же – Борис Дубровский.
Вспомнить об этих несбывшихся прогнозах хочется на «фоне» новых предсказаний. Так, свой список губернаторов, которые в ближайшее время могут уйти в отставку, представил политик Никита Исаев. Упоминаются в числе потенциальных «отставников» в «списке Исаева» глава Волгоградской области Андрей Бочаров и снова глава Челябинской области Борис Дубровский.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать подобные предположения источников.
С точки зрения оппозиционного политика, возможны также отставки губернатора Архангельской области Орлова, губернатора Оренбургской области Берга, губернатора Саратовской области Радаева, губернатора Ульяновской области Морозова, губернатора Калмыкии Орлова. Исаев считает, что все эти фигуры находятся в зоне риска. Причина такого «риска» - утрата контроля над управлением в регионе и недоверие со стороны населения.
Что тут скажешь: поживем, увидим. Тем не менее, в таких «предсказаниях» есть сигнал для действующей власти на местах – не расслабляться, выполнять свои обязанности, находить «общий язык» с народом.
В отношении того же челябинского губернатора нет недостатка в плохих прогнозах. В то же время начинают перевешивать прогнозы того, что Дубровского Кремль все-таки поддержит в желании губернатора баллотироваться на новый срок.
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