Борьба с коррупцией

У осужденного за коррупцию экс-главы Городищенского района забирают землю за долги

Борьба с коррупцией 10.03.2019 12:19
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10.03.2019 12:19


Земельный участок площадью 1500 кв.м., принадлежащий бывшему главе Городищенского района и председателю районной думы Сергею Мамонтову, изымается для погашения 10-миллионного штрафа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Городищенского районного суда, иск к Мамонтову об обращении взыскания на земельный участок заявил судебный пристав-исполнитель. Он указал, что Мамомонтов, который решением суда осенью 2017 года был приговорен к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 миллионов рублей за получение взятки, превышение должностных полномочий, служебный подлог и мошенничество, в добровольном порядке деньги не выплачивает.
Сам Мамонтов на суде не присутствовал, так как отбывает наказание в ИК-19. Было озвучено, что за осужденным числится долг в сумме 9 994 531 рубля 05 копеек. Достаточных денежных средств для погашения задолженности у Мамонтова нет.
Суд исковые требования пристава-исполнителя удовлетворил. Решение в законную силу пока не вступило. Оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Напомним, что Сергея Мамонтова признали виновным в 4 эпизодах получения взятки, 6 эпизодах превышения должностных полномочий, ему вменили столько же эпизодов  служебного подлога и мошенничества в крупном размере. По материалам расследования, проведенного региональным СУ СКР, с марта 2010 по декабрь 2015 года Мамонтов, тогда еще глава Царицынского сельского поселения, приказывал подделывать дубликаты постановлений о предоставлении земельных участков в частную собственность, затем он их заверял и оформлял участки на подставных лиц и продавал землю. Таким образом, из муниципальной собственности  были выведены 24 участка стоимостью в 3,5 млн рублей. За них он получил от новых владельцев взятки на сумму  около 1 млн 200 тысяч рублей. 

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