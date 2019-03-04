Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде «Химпром» ушел в руки к «мужественным инвесторам»

Аналитика 04.03.2019 20:05
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04.03.2019 20:05

В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: волгоградский «Химпром» ушел с молотка, КПК «Диамант» на пороге банкротства, танковый биатлон с участием женских экипажей и другие темы дня.


Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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