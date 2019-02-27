Расследования

"Он выйдет на свободу и продолжит убивать": волгоградский облсуд приговорил к 23 годам лишения свободы волжского расчленителя

Расследования 27.02.2019 18:11
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27.02.2019 18:11


Только что  в Волгоградском облсуде огласили приговор убийце двух молодых волжанок. Как передает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда, Александр Масленников получил 23 года лишения свободы. Первые десять лет срока он проведет в колонии строгого режима, затем - в исправительной колонии особого режима. После отбывания наказания его ждет еще два года ограничения свободы. Суд удовлетворил гражданские иски матерей убитых девушек о возмещении морального ущерба - по 1 миллиону рублей каждой. При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства: активное содействие следствию, наличие психического расстройства, которое не влияло на его способность осознавать его поступки. Отягчающими обстоятельствами были названы - особо  опасный рецидив преступления, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. 
Сегодня утром на судебном заседании после завершения прений подсудимый выступил с последним словом. Он заявил, что полностью признает вину в содеянном, раскаивается, приносит соболезнования родным и близким убитых. Также Масленников попросил суд о снисхождении. Прокуратура требовала для Масленникова пожизненное наказание в колонии особого режима. Прокурор заявил, что решение об обжаловании примут после изучения решения суда. На обжалование приговора дано 10 дней. К слову,  в гражданских исках матерей фигурировала сумма, в 2 раза большая, чем назначил суд - 2 миллиона рублей. На предпоследнем заседании подсудимый просил суд не сообщать родственникам своих жертв, где он будет отбывать наказание и когда выйдет на свободу, так как опасался за свою жизнь. Но по решению суда потерпевшие смогут узнать эту информацию.
Сегодняшнее слушание собрало рекордное для этого дела количество слушателей и журналистов. В зале суда кроме участников процесса присутствовало  около 30 человек. Родные жертв убийцы были шокированы приговором. "Он выйдет и продолжит убивать", - сказала подруга одной из убитых девушек.   
Двойное убийство Масленников совершил 13 октября 2017 года в Волжском. В караоке-клубе он познакомился с двумя девушками – Ольгой Шапошниковой и Дарьей Лабутиной. Далее компания отправилась на съемную квартиру мужчины. После вспыхнувшей ссоры с одной из подруг, мужчина зарезал ее ножом. Затем расправился и со второй гостьей. Тела убитых он расчленил и закопал в лесополосе. От полиции убийца скрылся в Подмосковье у своей знакомой. Спустя две недели его задержали в столице и этапировали в Волжский. Масленников ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Буквально за несколько месяцев до случившегося он вышел из тюрьмы, где отсидел 11 лет за изнасилование и разбой.

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