Политика

В Волгограде «Единая Россия» готова объявить праймериз по отбору кандидатов в облдуму

Политика 20.02.2019 15:15
4080 21
20.02.2019 15:15


Волгоградское реготеделение «Единой России» запускает процедуру предварительного голосования по отбору кандидатов в облдуму. Как стало известно ИА «Высота 102», на завтра, 21 февраля, назначено первое заседание оргкомитета по проведению праймериз. Важный этап начала предвыборной кампании 2019 года единороссы также завтра обсудят на заседании президиума регионального политсовета «ЕР». Будущих кандидатов ожидают встречи с населением и публичные дебаты, в ходе которых они должны завоевать симпатии граждан. Кандидатами в депутаты областной думы от партии власти станут те, кто получит наибольшее количество голосов избирателей в день проведения предварительного голосования. Уже определено, что это будет 26 мая. 
Выборы в Волгоградскую областную думу пройдут в единый день голосования – 8 сентября. На территории региона крупные муниципальные кампании пройдут в Урюпинске и Фролово, где обновятся составы местных представительных органов. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Руководство «Единой России» в Волгоградской области полным составом ушло в отставку
24.01.2019 12:22
45702 7
В Волгограде портрет советницы экс-губернатора завалило тоннами земли
05.02.2019 12:16
32010 16
Волгоградская облдума делает робкую попытку задать неудобный вопрос администрации региона
19.02.2019 12:49
14065 27
Политика
20.02.2019 17:17
Политика 20.02.2019 17:17
439 12 Обсудить

0
Далее
Политика
20.02.2019 15:18
Политика 20.02.2019 15:18
2594 15 Обсудить

0
Далее
Политика
20.02.2019 13:06
Политика 20.02.2019 13:06
13856 13 Обсудить

0
Далее
Политика
19.02.2019 18:09
Политика 19.02.2019 18:09
16069 23 Обсудить

0
Далее
Политика
19.02.2019 12:49
Политика 19.02.2019 12:49
14065 27 Обсудить

0
Далее
Политика
18.02.2019 15:20
Политика 18.02.2019 15:20
11416 20 Обсудить

0
Далее
Политика
15.02.2019 17:23
Политика 15.02.2019 17:23
14029 29 Обсудить

0
Далее
Политика
15.02.2019 12:51
Политика 15.02.2019 12:51
6638 9 Обсудить

0
Далее
Политика
12.02.2019 13:17
Политика 12.02.2019 13:17
8732 10 Обсудить

0
Далее
Политика
12.02.2019 03:44
Политика 12.02.2019 03:44
3646 0 Обсудить

0
Далее
Политика
11.02.2019 11:56
Политика 11.02.2019 11:56
5571 31 Обсудить

0
Далее
Политика
07.02.2019 17:02
Политика 07.02.2019 17:02
10989 15 Обсудить

0
Далее
Политика
07.02.2019 10:57
Политика 07.02.2019 10:57
9750 28 Обсудить

0
Далее
Политика
05.02.2019 12:16
Политика 05.02.2019 12:16
32010 16 Обсудить

0
Далее
Политика
25.01.2019 13:14
Политика 25.01.2019 13:14
14316 9 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:33
«Беремся за поликлиники»: в Волгоградской области хотят повысить удовлетворенность первым звеном медпомощиСмотреть фотографии
17:56
Дорожники в Волгоградской области готовятся к снегопаду и метелиСмотреть фотографии
17:47
Пожизненное заключение для убийцы-расчленителя просит прокуратура в Волгоградском облсуде Смотреть фотографии
17:17
Президент России – об очередях в поликлиниках, дефиците врачей и триллионе рублей онкоцентрам
17:11
В Волгоградской области пожар в общежитии унес жизнь маленькой девочкиСмотреть фотографии
16:09
Владимир Путин: недопустимо превращать мусорную реформу в профанацию Смотреть фотографии
16:01
В Волгограде контрактник выплатит 200 тысяч рублей за «пьяное» ДТПСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде в деле о репосте в соцсети поменяли судьюСмотреть фотографии
15:18
Президент России отметил опыт Волгоградской области в сфере патронажной помощи больным Смотреть фотографии
15:15
В Волгограде «Единая Россия» готова объявить праймериз по отбору кандидатов в облдумуСмотреть фотографии
15:09
В Волгограде владелец сомнительной партии одежды и обуви попался на взятке полицейскомуСмотреть фотографии
14:45
Волжская ГЭС увеличивает сбросы воды по приказу РосводресурсовСмотреть фотографии
14:22
Под Волгоградом мошенник выманил у супруги знакомого 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
14:02
В Волгограде мастерскую автора "Непокоренного Сталинграда" освободили от арендных платежейСмотреть фотографии
13:06
В Волгоградской гордуме антикоррупционная комиссия "погрозила пальцем" братьям Глазуновым Смотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области возбуждено дело о пропаже ветеранских выплатСмотреть фотографии
11:58
Суд в Волгограде не согласился на полмесяца «состарить» предпенсионераСмотреть фотографии
11:21
Поле на "Волгоград Арене" вывели из зимней спячкиСмотреть фотографии
11:03
Прокуратура помогла дочери первого проректора вуза в Волгограде сделать выбор с учебой в России и ГерманииСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде у кинотеатра «Победа» появился новый собственникСмотреть фотографии
10:40
Волгоградская гордума проголосовала за стабильность в похоронном бизнесеСмотреть фотографии
10:18
Волгоград подарил Москве трамвай за миллион рублейСмотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом в ДТП на встречке пострадали женщина и ребенокСмотреть фотографии
09:10
В Волгограде игровые терминалы довели двоих приятелей до судаСмотреть фотографии
09:05
В Волгограде суд закрыл группу в детском саду на три месяцаСмотреть фотографии
08:34
В Волгоградской области около 150 тысяч пенсионеров вынуждены работатьСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгоградскую область идут большие деньги на обводнение поймы Cмотреть видео
18:09
Первые лица Волгоградской области вживую услышат Послание президента РФ Федеральному собраниюСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде депутаты решили не закрывать разом все рестораны на улицах Советской и ЧуйковаСмотреть фотографии
16:38
Гострудинспекцию в Волгоградской области «повернули лицом» к прокуратуреСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 