В Волгограде «Единая Россия» готова объявить праймериз по отбору кандидатов в облдуму

Политика 20.02.2019 15:15
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20.02.2019 15:15
Волгоградское реготеделение «Единой России» запускает процедуру предварительного голосования по отбору кандидатов в облдуму. Как стало известно ИА «Высота 102», на завтра, 21 февраля, назначено первое заседание оргкомитета по проведению праймериз. Важный этап начала предвыборной кампании 2019 года единороссы также завтра обсудят на заседании президиума регионального политсовета «ЕР». Будущих кандидатов ожидают встречи с населением и публичные дебаты, в ходе которых они должны завоевать симпатии граждан. Кандидатами в депутаты областной думы от партии власти станут те, кто получит наибольшее количество голосов избирателей в день проведения предварительного голосования. Уже определено, что это будет 26 мая.
Выборы в Волгоградскую областную думу пройдут в единый день голосования – 8 сентября. На территории региона крупные муниципальные кампании пройдут в Урюпинске и Фролово, где обновятся составы местных представительных органов.
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