Вирусы гриппа продолжают активно циркулировать в Волгоградской области

Здравоохранение 18.02.2019 13:28
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18.02.2019 13:28
Вирусы гриппа продолжают набирать активность на территории Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора, на прошедшей неделе у больных чаще всего выявлялся вирус А/H3N2 (так называемый гонконгский грипп), его доля составила 46%. Одновременно была зафиксирована циркуляция вирусов гриппа А/H1N1 и вирусов негриппозной этиологии, которые наиболее часто встречаются у детей (РС-вирус, метапневмовирус).
По информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день показатель заболеваемости населения в регионе ниже эпидпорога на 5,3%. В Волгограде за период с 11 по 17 февраля к врачам с симптомами ОРВИ обратились 13 с половиной тысячи человек. Специалисты отмечают, что сдерживанию роста случаев респираторных заболеваний среди детей способствует мера по разобщению детей в образовательных учреждениях. Были введены ограничения занятий для школьников 20-ти школ в Волгограде, Камышине, Михайловке, Среднеахтубинском районе. В отдельных классах 58 школ области и 2 детских садов дети были разобщены на срок от 5 до 7 дней.
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