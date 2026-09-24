В центре Волгограда перекроют движение из-за Кросса Нации





26 сентября на Нулевой продольной на нижней террасе набережной в Волгограде пройдёт всероссийский забег «Кросс нации-2026». Как сообщили в пресс-службе администрации региона, в забеге успели зарегистрироваться уже свыше 1277 участников. На время спортивного мероприятия движение для автомобилистов на Нулевой продольной будет временно приостановлено.

Перед стартом участников и зрителей ждёт зажигательная зарядка от тренера по танцевальному спорту, а также показательные выступления воспитанников волгоградской спортшколы №1. Торжественное открытие состоится у амфитеатра в 10:00.

Традиционно основной старт предваряет массовый оздоровительный забег на 1 км. Зарегистрироваться на него можно и в день мероприятия – с 8:00 до 9:30 на месте проведения. Всего легкоатлетов ждут пять соревновательных дистанций: 1000, 4000, 6000, 8000 и 12000 метров.

«Кросс нации» – семейный спортивный праздник. Родители могут указать в заявке и своего ребёнка. В этом году мероприятие приурочено к Году единства народов России.