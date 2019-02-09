Президент России присвоил почетное звание главврачу клинической больницы №25 Волгограда





Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено главному врачу ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25» города Волгограда Наталье Ляховой. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на указ президента «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

Наталья Ляхова возглавила клиническую больницу №25 в августе 2014 года. Именно с 2014-го в медучреждении началась масштабная модернизация.





Здесь провели реконструкцию, построили вертолетную площадку для санавиации, что позволило оперативно доставлять в стационар самых тяжелых пациентов из отдаленных населенных пунктов региона. В мае 2018 года на территории больничного комплекса начало работу новое отделение — оно стало первым в России, где удалось сосредоточить приемное и амбулаторное подразделения, операционный блок, зону для динамического наблюдения. Квалифицированную помощь здесь уже успели оказать 28 тысячам пациентам. Сегодня средняя нагрузка на отделение скорой медицинской помощи составляет 148 обращений за сутки.

Стоит отметить, что больница оказывала медицинскую помощь иностранным болельщикам в период проведения матчей ЧМ-2018 в Волгограде. Все иностранные пациенты и представители посольств их стран дали высокую оценку организации медицинской помощи, профессионального уровня сотрудников, методов диагностики и лечения. Сегодня больница скорой медицинской помощи №25 - современный медицинский центр высокого уровня. Медучреждение является базовым учреждением здравоохранения Волгоградской области.

Фото: пресс-службы администрации Волгоградской области