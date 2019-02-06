Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде поймали разорявшего дачные домики вора

Аналитика 06.02.2019 20:16
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06.02.2019 20:16





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: коллегия в областной прокуратуре, судьба Дома офицеров, аварийное жилье и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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