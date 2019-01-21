Волгоградский бизнесмен подозревается в предоставлении недостоверных данных для получения кредита в 12 миллионов рублей. Как сообщила сегодня ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, по версии следствия, подозреваемый предоставил информацию в банк, что является собственником одноэтажного кирпичного здания площадью свыше 687 квадратных метров в Советском районе города. После получения кредита, погасить его коммерсант не смог.
Расследования 21.01.2019 15:11
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21.01.2019 15:11
Волгоградский бизнесмен подозревается в предоставлении недостоверных данных для получения кредита в 12 миллионов рублей. Как сообщила сегодня ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, по версии следствия, подозреваемый предоставил информацию в банк, что является собственником одноэтажного кирпичного здания площадью свыше 687 квадратных метров в Советском районе города. После получения кредита, погасить его коммерсант не смог.
Волгоградский бизнесмен подозревается в предоставлении недостоверных данных для получения кредита в 12 миллионов рублей. Как сообщила сегодня ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, по версии следствия, подозреваемый предоставил информацию в банк, что является собственником одноэтажного кирпичного здания площадью свыше 687 квадратных метров в Советском районе города. После получения кредита, погасить его коммерсант не смог.
Вину в содеянном мужчина признал. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.
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