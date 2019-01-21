

Волгоградский бизнесмен подозревается в предоставлении недостоверных данных для получения кредита в 12 миллионов рублей. Как сообщила сегодня ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, по версии следствия, подозреваемый предоставил информацию в банк, что является собственником одноэтажного кирпичного здания площадью свыше 687 квадратных метров в Советском районе города. После получения кредита, погасить его коммерсант не смог.

Вину в содеянном мужчина признал. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.