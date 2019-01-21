Общество 21.01.2019 12:26
13064 15
21.01.2019 12:26
Главам муниципальных образований необходимо в течение трех дней предоставить в трехдневный срок сведения о проживающих на территории районов, городских округов и сельских поселений участниках Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы, а также информацию о нуждах и проблемах фронтовиков. Как сообщает ИА «Высота 102», такое поручение дал сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании. Кроме того, глава региона поручил разобраться в ситуации, связанной с невозможностью получения 94-летней защитницей Сталинграда Раисой Ивановной Сорокиной необходимого ей белья и средств реабилитации.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что инвалиду 1 группы из Даниловского района Волгоградской области не выдавали гигиенические средства с октября прошлого года, что побудило ее родных от безысходности задуматься о продаже медали престарелой защитницы героического города «За оборону Сталинграда» или обмену ее на подгузники.
Справка. Только в Волгограде на сегодняшний день проживают 900 участников Великой Отечественной войны и 149 защитников Сталинграда.
Реклама
Популярное по теме
07.01.2019 21:00
49558 5
23.12.2018 18:24
59945 53
29.12.2018 16:32
29561 2
В Волгограде музей истории таможни пополняется новыми экспонатами21.01.2019 15:21
Губернатор Волгоградской области оценил работу мусорного регоператора21.01.2019 12:59
В Волгограде отмечают 95 лет со дня смерти вождя мирового пролетариата21.01.2019 12:17
В Волгограде в утренний час пик на полчаса остановились троллейбусы21.01.2019 09:05
Волгоградцы попрощались с лунным затмением21.01.2019 08:45
В Волгоградской области ветеран войны меняет медаль "За оборону Сталинграда" на памперсы21.01.2019 04:18
В Волгограде бывший перевозчик возместит волгоградке ущерб от падения в маршрутке20.01.2019 15:56
В Волгоградской области появится новое городское поселение20.01.2019 12:15
Волгоградцы требуют выселить пивнушку из жилого дома20.01.2019 09:24
В волгоградской психбольнице рекомендуют готовиться к падению на льду дома20.01.2019 07:02
Готовь телегу зимой: в Волгоградской области началась подготовка к пожароопасному сезону19.01.2019 18:29
Мусорный регоператор заплатит более 4 млн рублей за аренду нового офиса в центре Волгограда19.01.2019 14:48
В Волгограде после Нового года «родилась» подозрительная свалка (ВИДЕО)19.01.2019 13:34
В Волгограде православные смельчаки открыли крещенские купания19.01.2019 06:54
Топ-менеджеры «Лидера» приехали в Волгоград убираться за «дочкой»-грязнулей18.01.2019 20:34
Реклама