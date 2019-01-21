Общество

Губернатор Волгоградской области поручил разобраться в проблеме 94-летней защитницы Сталинграда

Общество 21.01.2019 12:26
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21.01.2019 12:26


Главам муниципальных образований необходимо в течение трех дней предоставить в трехдневный срок сведения о проживающих на территории районов, городских округов и сельских поселений участниках Великой Отечественной войны и  Сталинградской битвы, а также информацию о нуждах и проблемах фронтовиков. Как сообщает ИА «Высота 102», такое поручение дал сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании. Кроме того, глава региона поручил разобраться в ситуации, связанной с невозможностью получения 94-летней защитницей Сталинграда Раисой Ивановной Сорокиной необходимого ей белья и средств реабилитации. 
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что инвалиду 1 группы из Даниловского района Волгоградской области не выдавали гигиенические средства с октября прошлого года, что побудило ее родных от безысходности задуматься о продаже медали престарелой защитницы героического города «За оборону Сталинграда» или обмену ее на подгузники. 
Справка. Только в Волгограде на сегодняшний день проживают 900 участников Великой Отечественной войны и 149 защитников Сталинграда. 

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