



Главам муниципальных образований необходимо в течение трех дней предоставить в трехдневный срок сведения о проживающих на территории районов, городских округов и сельских поселений участниках Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы, а также информацию о нуждах и проблемах фронтовиков. Как сообщает ИА «Высота 102», такое поручение дал сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании. Кроме того, глава региона поручил разобраться в ситуации, связанной с невозможностью получения 94-летней защитницей Сталинграда Раисой Ивановной Сорокиной необходимого ей белья и средств реабилитации.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что инвалиду 1 группы из Даниловского района Волгоградской области не выдавали гигиенические средства с октября прошлого года, что побудило ее родных от безысходности задуматься о продаже медали престарелой защитницы героического города «За оборону Сталинграда» или обмену ее на подгузники.

Справка. Только в Волгограде на сегодняшний день проживают 900 участников Великой Отечественной войны и 149 защитников Сталинграда.