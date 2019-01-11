



Женщина и маленький ребенок пострадали сегодня днем в результате столкновения двух легковых автомобилей на автомобильной дороге "Михайловка – Безымянка". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, водитель автомобиля "Лада Калина", который двигался со стороны трассы Р-22 "Каспий" в сторону х. Безымянка, не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2115". За рулем "пятнадцатой" находилась 38-летняя женщина. В результате пострадали двое пассажиров "ВАЗа" - ребенок 2018 года рождения и женщина 1955 года рождения. Известно, что малыш находился на заднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве и был пристегнут.

Известно, что оба автомобиля были "обуты" по сезону. По предварительным данным, ДТП произошло из-за неправильного выбора скорости, что привело к потере управления автомобилем.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области



