Происшествия 11.01.2019 16:38
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11.01.2019 16:38
Женщина и маленький ребенок пострадали сегодня днем в результате столкновения двух легковых автомобилей на автомобильной дороге "Михайловка – Безымянка". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, водитель автомобиля "Лада Калина", который двигался со стороны трассы Р-22 "Каспий" в сторону х. Безымянка, не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2115". За рулем "пятнадцатой" находилась 38-летняя женщина. В результате пострадали двое пассажиров "ВАЗа" - ребенок 2018 года рождения и женщина 1955 года рождения. Известно, что малыш находился на заднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве и был пристегнут.
Известно, что оба автомобиля были "обуты" по сезону. По предварительным данным, ДТП произошло из-за неправильного выбора скорости, что привело к потере управления автомобилем.
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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