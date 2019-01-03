49-летний мужчина с проникающими травмами живота и травмой головы в первый день 2019 года был доставлен в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, все эти повреждения он получил от рук своего 53-летнего товарища во время зимней рыбалки в Котельниковском районе области.
Происшествия 03.01.2019 10:10
627 0
03.01.2019 10:10
49-летний мужчина с проникающими травмами живота и травмой головы в первый день 2019 года был доставлен в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, все эти повреждения он получил от рук своего 53-летнего товарища во время зимней рыбалки в Котельниковском районе области.
49-летний мужчина с проникающими травмами живота и травмой головы в первый день 2019 года был доставлен в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, все эти повреждения он получил от рук своего 53-летнего товарища во время зимней рыбалки в Котельниковском районе области.
По данным следствия, рыбаки не просто ловили рыбу, но и распивали алкоголь. И в состоянии опьянения в ходе ссоры один из мужчин ударил своего товарища пешней (ломом для бурения прорубей) в живот и голову.
Сейчас мужчина задержан. Заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Рыбаку теперь грозит до 10 лет тюрьмы.
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