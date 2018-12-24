Мэрия Волгограда ищет таланты для включения в кадровый резерв





О формировании кадрового резерва заявила администрация Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, кандидаты на вакантные руководящие посты должны не только соответствовать квалификационным требованиям, но и выполнить ряд заданий, которые помогут экспертной комиссии оценить личностные и профессиональные компетенции претендентов. Первый этап по приему документов стартовал уже сегодня и продлится до 15 января 2019 года.

Отбором претендентов займутся две комиссии, одна из которых – в сфере экономики, финансов, управления муниципальным имуществом, другая – в сфере молодежной политики, туризма, культуры, образования, физкультуры и спорта. В ее состав войдут заместители главы Волгограда, представители общественных палат Волгограда и области, известные волгоградские общественники.

Конкурсанты должны быть готовы к индивидуальным собеседованиям, анкетированию и тестированию. Помимо профессиональных навыков одним из критериев для оценки кандидатов станет их вовлеченность в общественную жизнь города. Как подчеркнули в пресс-службе мэрии, это должны быть, «талантливые и креативные лидеры, неравнодушные к судьбе родного города и готовые внести весомый вклад в его развитие».



