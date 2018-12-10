На Год театра в бюджете Волгоградской области не нашлось средств

Культура 02.12.2018 12:32
2970 0
02.12.2018 12:32
В проекте бюджета Волгоградской области 2019 года не заложено финансирование на Год театра. Как сообщает ИА «Высота 102», данный факт констатировала контрольно-счетная палата региона в своем заключении на проект казны региона ко второму чтению. Аудиторы напомнили, что Указом президента России от 28 апреля 2018 года 2019 год был объявлен Годом театра. «Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано осуществлять мероприятия необходимые мероприятия. Однако представленным законопроектом бюджетные средства на данные цели не запланированы», - указано в заключении КСП.
Впрочем, на одну новую театральную постановку аудиторы при изучении проекта бюджета обратили внимание. Так, 2 млн рублей предусмотрено на подготовку областным театром кукол спектакля на тему финансовой грамотности. Специфическая тема для культурного действа выбрана в связи с тем, что деньги на эти цели выделены в рамках госпрограммы «Управление государственными финансами Волгоградской области».
В целом, объем финансирования культуры в проекте казны региона будущего года по сравнению с текущим меньше на 17% или на 337 млн рублей. Всего на отрасль выделено 1,6 млрд рублей. В основном, снижение обусловлено завершением мероприятий в рамках ЧМ-2018. На строительство и реконструкцию учреждений культуры в следующем году планируется потратить 336 млн рублей. Эти деньги пойдут на реставрацию и приспособление под областной краеведческий музей здания пожарной каланчи в центре Волгограда (136 млн рублей). На переоборудование кинотеатра «Победа» под областной кукольный театр выделяется 123 млн. Еще 107 млн рублей власти региона готовятся направить на завершение скандально известных долгостроев в районах области, пострадавших от стихийных пожаров еще в 2010 году.
Реклама
Популярное по теме
15.11.2018 20:40
13363 0
14.11.2018 11:23
2326 1
22.11.2018 10:19
10919 24
Волгоградцев приглашают на литературный вечер поэта, которого никогда не существовало08.12.2018 10:26
«Ростелеком» покажет он-лайн вручение премии «Звезда Театрала»03.12.2018 12:34
В Волгограде художник-затворник презентовал свою книгу о детстве в Сталинграде27.11.2018 22:31
Директором Волгоградского музтеатра стала представительница актерской династии22.11.2018 10:19
Спецоперацию по перевозке ценных экспонатов готовит Волгоградский краеведческий музей20.11.2018 13:53
Новая звезда Волгоградской филармонии потрясла публику на первом концерте15.11.2018 20:40
Волжский театр кукол впервые за четверть века сделают безбарьерным14.11.2018 11:23
Президент России назвал уроженку Бекетовки Волгоградской области национальным достоянием09.11.2018 12:56
Творческий взрыв и новая звезда: волгоградскую публику ждут на необычный концерт06.11.2018 15:01
В День народного единства волгоградцы "заряжали" в танце дружбы и добра04.11.2018 16:58
В Волгограде расскажут истории разбитых и счастливых сердец03.11.2018 11:39
Золотые имена: На 100-летие главного поэта Волгограда приедет его семья из Москвы23.10.2018 14:43
В Волгограде музей имени Машкова дарит билеты во французские замки Луары17.10.2018 16:50
Назад к истории: строители начали крушить «новодел» в здании пожарной каланчи в центре Волгограда12.10.2018 12:54
Новый дирижер Волгоградской областной филармонии открыл новый сезон07.10.2018 20:15
Реклама