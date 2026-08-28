



Рабочая поездка губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова на один из флагманских инвестиционных объектов региона – горно-обогатительный комбинат «ЕвроХим-ВолгаКалий» в Котельниковском районе – стала очередным подтверждением курса на устойчивое индустриальное развитие. Это предприятие, построенное с нуля в степном районе, сегодня является не просто точкой роста, а наглядным примером того, как в регионе, несмотря на все внешние ограничения и текущую экономическую конъюнктуру в стране, четко и слаженно выполняются задачи, поставленные губернатором.





Промышленный комплекс Волгоградской области сегодня – это мощный многоотраслевой механизм, где доля обрабатывающих производств превышает 80%. В него входят металлургия, нефтехимия, машиностроение, стройиндустрия и легкая промышленность. На территории региона в настоящее время работает около 2,7 тысячи промышленных предприятий, из которых более 450 являются крупными и средними. Волгоградская область прочно удерживает статус одного из ведущих индустриальных центров Юга России и страны в целом.

Здесь производят уникальные товары, востребованные по всей России: трубы большого диаметра, кордные ткани и шины для ведущих автобрендов, абразивный инструмент и стеклянную тару в самых больших объемах в РФ, а также гигантское нефтегазовое оборудование и наноструктурированные химические продукты. Примечательно, что единственное в стране производство карбида кремния находится именно на волгоградской земле.

Промышленность Развитие в цифрах Волгоградская область — один из ключевых промышленных центров России. Регион входит в число лидеров по выпуску химической, металлургической и машиностроительной продукции. 1 МЕСТО В РОССИИ каустическая сода

карбиды 2 МЕСТО В РОССИИ стальные канаты

кордные ткани

стеклоизделия

радиаторы 3 МЕСТО В РОССИИ гербициды

подшипники

калийные удобрения Волгоградские предприятия дают более 9% стальных труб, около 5% легированной стали, а также значительную долю стройматериалов и лакокрасочной продукции.

Инвестиции: масштабные планы, реальные результаты

Реализация промышленного потенциала была и остается приоритетом, который обозначил губернатор региона Андрей Бочаров. И этот вектор дает видимые результаты. С 2014 года в индустриальном секторе Волгоградской области завершена реализация более 200 проектов с общей стоимостью свыше 540 млрд рублей, что позволило создать более 10,5 тысяч рабочих мест. Только за первый квартал 2026 года промышленные компании освоили более 32 млрд рублей инвестиций.

В портфеле текущего года – 30 индустриальных проектов. Крупнейший из них – создание комплекса по выпуску плоского нержавеющего проката, который станет новым драйвером для всей металлургической отрасли. Особый эффект дают индустриальные кластеры. Взять хотя бы «ЕвроХим-ВолгаКалий»: вокруг этого комбината уже разрастается современная социальная и производственная инфраструктура. Рядом появился первый в ЮФО малотоннажный СПГ-комплекс от «Газпром гелий сервис», что дало толчок развитию газомоторной инфраструктуры и обновлению парка техники и пассажирского транспорта.

Но планы еще более амбициозны: до 2036 года в промышленности и ТЭК запланировано свыше 30 новых проектов на общую сумму 1 триллион рублей. Активно развиваются производства бытовой химии, канатов и смазочных материалов.





Господдержка: надежное плечо для бизнеса

Выполняя задачи, поставленные губернатором, региональные власти создали максимально комфортный климат для инвесторов. С 2014 года общий объем государственной поддержки индустриального сектора превысил 63 млрд рублей, ее получили около ста предприятий. Только в 2025 году порядка 20 компаний стали участниками федеральных госпрограмм и проектов Фондов развития промышленности (ФРП).

На сегодня в регионе действуют 6 специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в химии, машиностроении и металлургии. Волгоградская область одной из первых в стране подписала соглашение с федеральным ФРП, благодаря чему с 2016 года профинансировано 86 заявок предприятий на сумму более 12 млрд рублей. Региональный фонд предлагает сразу восемь программ, четыре из которых идут с софинансированием из центра.

Итоги 2025 года показательны: производители реакционных труб, 5D-принтеров, тормозных колодок и медицинского оборудования получили 10 льготных займов на сумму свыше 320 млн рублей. Эти средства позволили закупить сырье, модернизировать линии и нарастить выпуск конкурентоспособной продукции.

Импортозамещение и кооперация: уверенный шаг вперед

С 2015 года волгоградские индустриальные гиганты включились в программу импортозамещения. Тогда участников было 22, а видов продукции – 37. По итогам первого полугодия 2026 года цифры впечатляют: уже 70 предприятий выпускают 100 видов импортозамещающих товаров. За первые шесть месяцев этого года такой продукции произведено на 47 млрд рублей, а с 2015 года общий объем перевалил за 995,65 млрд рублей. Лидируют здесь химики, металлурги, строители и машиностроители.

Не менее активно ведется работа по расширению кооперации с государственными гигантами. Более 80 наименований местной продукции включено в реестр ресурсов ПАО «Газпром». Налажено тесное взаимодействие и с ОАО «РЖД», для нужд которого продукцию поставляют «Северсталь канаты», «Себряковцемент», завод силикатного кирпича и другие ключевые предприятия региона.

Экология Промышленность и природа Промышленный рост в Волгоградской области идёт рука об руку с заботой об окружающей среде. 3,6 млрд рублей направили волгоградские заводы на экологические программы в 2025 году ▼ Снижаются выбросы ● Улучшается качество воздуха Самые масштабные природоохранные проекты реализуют: ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка

Волжский абразивный завод

«Каустик»

Волжский трубный завод

«Красный Октябрь»

Выбор, который работает

Промышленное развитие Волгоградской области – это не только производственные показатели и инвестиционные портфели. За каждой цифрой стоят конкретные изменения, которые чувствуют жители: новые рабочие места с растущей заработной платой, современные детские сады и школы в малых городах, обновлённая инфраструктура. И эти изменения становятся возможны благодаря системной работе, выстроенной в регионе, – работе, которая получила поддержку на самом высоком уровне.

Показательный пример – Котельниковский район, где реализуется масштабный проект «ЕвроХим-ВолгаКалий». Горно-обогатительный комбинат, построенный с нуля, сегодня обеспечивает занятость для 2 800 человек, а с учётом подрядных организаций – для 5 тысяч специалистов . Но ключевое в этом проекте – не только производство. Предприятие инвестирует 50 млрд рублей в развитие социальной инфраструктуры. В Котельниково строятся жилые кварталы «Дубовая роща» для семей сотрудников, появляются новые школы, детские сады (один из них на 100 мест будет сдан до конца 2026 года), планируется возведение больницы и культурно-досугового центра. По поручению губернатора Андрея Бочарова для района разработана отдельная государственная программа развития, призванная кардинально повысить качество жизни людей. Ожидается, что ежегодные дополнительные поступления в областной бюджет от этого проекта составят порядка 10 млрд рублей.





Рост промышленности напрямую конвертируется в рост доходов жителей. Рынок труда в регионе фиксирует рекордный спрос на рабочие профессии в перерабатывающей и промышленной сферах: количество вакансий для штабелировщиков металла выросло в 2,2 раза, для обработчиков рыбы – в 2,5 раза. Заработные платы демонстрируют впечатляющую динамику: медианная зарплата рабочих и производственных профессий осенью 2025 года превысила 118 тысяч рублей, увеличившись за год более чем на 38 тысяч. В тяжёлом машиностроении рост зарплат достиг 42% за год, а в транспортном машиностроении – 52%. Люди выбирают стабильность, и эта стабильность обретает реальные очертания в виде роста благосостояния семей.

Социальная направленность развития региона подкрепляется и бюджетной политикой. Более 70% расходов областного бюджета на 2026 год приходится на образование, здравоохранение и социальную поддержку нуждающихся. Только в сентябре 2025 года финансирование социальной поддержки было увеличено на 547 млн рублей, а здравоохранения – на 716,6 млн рублей. В бюджете предусмотрены средства на адресную поддержку граждан, участников СВО и членов их семей – социальные обязательства перед жителями остаются безусловным приоритетом.





Успешная реализация масштабных инвестиционных проектов и социальных программ стала возможна благодаря системной поддержке федерального центра. Рабочие встречи президента Владимира Путина с губернатором Андреем Бочаровым – это подтверждение того диалога и уровня доверия, которые позволяют региону решать задачи любой сложности. Как отмечают эксперты, проекты, докладываемые на этих встречах, – результат многолетней системной работы, а Волгоградская область по многим позициям вошла в число регионов, чей опыт востребован. Эта поддержка, основанная на личном доверии президента к губернатору, позволяет не просто сохранять производственные мощности, но и существенно наращивать инвестиционную активность, несмотря на все внешние вызовы.

Волгоградцы выбирают стабильность – и эта стабильность достигается здесь и сейчас, подкреплённая мощным индустриальным фундаментом, растущим качеством жизни и уверенным взглядом в будущее.



