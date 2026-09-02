Современная экономика Волгоградской области строится не только на крупных заводах, но и на динамично развивающемся секторе малого и среднего предпринимательства. Системная поддержка этого сегмента, инициированная губернатором Андреем Бочаровым, превратила регион в один из самых комфортных для ведения бизнеса в ЮФО. На фоне внешних вызовов количество самозанятых продолжает расти, а выручка технологических компаний за два года увеличилась в 3,2 раза. Это прямой результат работы институтов развития, созданных по поручению главы региона. Поставленные задачи выполняются, а предпринимательская активность становится надежной основой для экономической стабильности и повышения качества жизни волгоградцев.
Среда для бизнеса: от «одного окна» до цифрового контроля
По данным Федеральной налоговой службы на 10 августа 2026 года, в регионе работают 80 634 субъекта предпринимательства, включая 63,7 тыс. индивидуальных предпринимателей и 16,9 тыс. юридических лиц. Активно растет и число самозанятых: на 31 июля 2026 года их количество достигло 241,5 тысячи, тогда как в конце 2025 года этот показатель составлял 218,1 тысячи. Такая динамика – результат целенаправленной политики, в рамках которой, по поручению губернатора, разработано и действует около ста различных механизмов стимулирования предпринимательства.
Координацию этой работы осуществляет региональный центр «Мой бизнес», действующий по принципу «одного окна». В регионе выстроена полноценная система институтов развития: Центр поддержки экспорта, Фонд микрофинансирования, Гарантийный фонд, Центр инжиниринга, Фонд развития промышленности, Агентство инвестиционного развития и другие. Предпринимателям доступен широкий спектр услуг: от консультационной и образовательной поддержки до помощи в сертификации, патентовании и продвижении товаров на внешние рынки.
(желающим открыть дело)
Особое внимание в регионе уделяется инвестиционной привлекательности. Созданное в 2024 году Агентство инвестиционного развития (АИР) стало единым координатором по улучшению инвестиционного климата, который работает как с крупным бизнесом, так и с представителями МСП в регионе. На базе АИР открыт центр обработки обращений бизнеса, через который за неполные два года прошло уже более тысячи запросов. Волгоградская область одной из первых приняла региональный закон об инвестиционной политике, а с 2025 года сопровождение инвестпроектов переведено в цифровой формат в системе «АИР.ЦИФРА». Внедряются лучшие практики, например «Зеленый коридор для инвестора» из «Смартеки» АСИ, что делает все процедуры согласования прозрачными и исключает бюрократические барьеры.
Результат системной работы – впечатляющий рост инвестиций: с 291,4 млрд рублей в 2023 году до 398,6 млрд рублей по итогам 2025 года. Суммарно с 2014 года в экономику региона направлено более 2,7 трлн рублей негосударственных инвестиций, в основном в обрабатывающие производства и инфраструктуру.
Этот результат, представленный на ПМЭФ-2026, подтверждает эффективность работы, которую губернатор Андрей Бочаров поставил в приоритет и продолжает развивать в диалоге с деловым сообществом.
Достижения в сфере поддержки предпринимательства лучше всего иллюстрируют конкретные истории успеха местных компаний.
От поля – до прилавков 12 стран
Компания «Арчеда-продукт», выпускающая зерновые хлопья, муку и продукты быстрого приготовления, – яркий пример того, как системная господдержка позволяет малому бизнесу выходить на глобальный уровень. За последние три года предприятие воспользовалось 180 услугами Центра поддержки экспорта Волгоградской области и Российского экспортного центра. Эти инструменты, доступные в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», помогли компании принять участие в крупнейших международных выставках в Узбекистане, Египте, ОАЭ и Китае, а также в бизнес-миссиях с партнерами из Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана.
Ключевым этапом стала сертификация продукции по стандарту «Сделано в России». «Это позволило компании подтвердить безупречное качество и получить доступ к широкому спектру федеральных мер поддержки», – отметила директор Центра поддержки экспорта Виктория Мамонова. Сегодня продукция «Арчеда-продукт» поставляется в более чем 50 регионов России и экспортируется в 12 стран, включая Китай, США, Израиль и государства СНГ. В 2025 году компания стала победителем окружного этапа премии «Экспортёр года» в двух номинациях и завоевала серебро на всероссийском этапе.
Высокие технологии с волгоградской пропиской
Другой показательный пример – завод по разработке и производству высоковольтного испытательного оборудования «СКАТ». Предприятие полного цикла (от идеи до готового изделия) работает в сфере, критически важной для энергетики, металлургии и космической отрасли. С 2024 года «СКАТ» воспользовался более чем 40 услугами Центра поддержки экспорта и РЭЦ. Участие в международных выставках, включая «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Узбекистане, и бизнес-миссии в Киргизию, Азербайджан, Беларусь и Вьетнам помогли компании увеличить объем экспортных поставок на 40% за два года. Сегодня оборудование «СКАТ» поставляется в 8 стран мира, включая Индию и Вьетнам. Для укрепления международного имиджа компания также использует бренд «Сделано в России». В 2025 году завод стал победителем окружного этапа премии «Экспортёр года» в номинации «Машиностроение».
Стоит отметить, что системная работа Центра поддержки экспорта приносит весомые результаты: при его содействии только с начала 2026 года уже девять волгоградских компаний заключили экспортные контракты на общую сумму более 3,6 млн долларов США.
- грантам
- льготным кредитам
- сниженной ставке по промышленной ипотеке
- ускоренной процедуре регистрации патентов
Развитие МСП в Волгоградской области сегодня – это не просто экономический термин. Каждый запущенный цех, каждый новый сертификат «Сделано в России», каждый заключенный экспортный контракт – это конкретные рабочие места, рост налоговых поступлений и, в конечном счете, благоустроенные дворы, новые школы и дороги. МСП стабильно пополняет бюджет, а значит, обеспечивает возможность для выполнения всех социальных обязательств перед жителями.
Масштабные проекты и поддержка предпринимательской инициативы стали возможны благодаря системной работе региональной власти, поддержке федерального центра и личному вкладу губернатора Андрея Бочарова. Промышленный рост, достигнутый за последние годы, – это результат уверенного выполнения поставленных задач и выверенного курса на развитие. Волгоградцы выбирают стабильность, и эта стабильность, базирующаяся на мощном индустриальном фундаменте, уверенно достигается здесь и сейчас, преодолевая любые внешние вызовы.
Фото: администрация Волгоградской области, Российский экспортный центр