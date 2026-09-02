



Современная экономика Волгоградской области строится не только на крупных заводах, но и на динамично развивающемся секторе малого и среднего предпринимательства. Системная поддержка этого сегмента, инициированная губернатором Андреем Бочаровым, превратила регион в один из самых комфортных для ведения бизнеса в ЮФО. На фоне внешних вызовов количество самозанятых продолжает расти, а выручка технологических компаний за два года увеличилась в 3,2 раза. Это прямой результат работы институтов развития, созданных по поручению главы региона. Поставленные задачи выполняются, а предпринимательская активность становится надежной основой для экономической стабильности и повышения качества жизни волгоградцев.

Среда для бизнеса: от «одного окна» до цифрового контроля





По данным Федеральной налоговой службы на 10 августа 2026 года, в регионе работают 80 634 субъекта предпринимательства, включая 63,7 тыс. индивидуальных предпринимателей и 16,9 тыс. юридических лиц. Активно растет и число самозанятых: на 31 июля 2026 года их количество достигло 241,5 тысячи, тогда как в конце 2025 года этот показатель составлял 218,1 тысячи. Такая динамика – результат целенаправленной политики, в рамках которой, по поручению губернатора, разработано и действует около ста различных механизмов стимулирования предпринимательства.

Координацию этой работы осуществляет региональный центр «Мой бизнес», действующий по принципу «одного окна». В регионе выстроена полноценная система институтов развития: Центр поддержки экспорта, Фонд микрофинансирования, Гарантийный фонд, Центр инжиниринга, Фонд развития промышленности, Агентство инвестиционного развития и другие. Предпринимателям доступен широкий спектр услуг: от консультационной и образовательной поддержки до помощи в сертификации, патентовании и продвижении товаров на внешние рынки.

Достижения Итоги полугодия — 2026 Центр «Мой бизнес» в Волгоградской области за первое полугодие 2026 года оказал поддержку: 792 субъектам МСП 777 самозанятым 520 физлицам

(желающим открыть дело) 1075 услуг предоставлено 638 консультаций проведено 53 образовательных мероприятия

Особое внимание в регионе уделяется инвестиционной привлекательности. Созданное в 2024 году Агентство инвестиционного развития (АИР) стало единым координатором по улучшению инвестиционного климата, который работает как с крупным бизнесом, так и с представителями МСП в регионе. На базе АИР открыт центр обработки обращений бизнеса, через который за неполные два года прошло уже более тысячи запросов. Волгоградская область одной из первых приняла региональный закон об инвестиционной политике, а с 2025 года сопровождение инвестпроектов переведено в цифровой формат в системе «АИР.ЦИФРА». Внедряются лучшие практики, например «Зеленый коридор для инвестора» из «Смартеки» АСИ, что делает все процедуры согласования прозрачными и исключает бюрократические барьеры.

Результат системной работы – впечатляющий рост инвестиций: с 291,4 млрд рублей в 2023 году до 398,6 млрд рублей по итогам 2025 года. Суммарно с 2014 года в экономику региона направлено более 2,7 трлн рублей негосударственных инвестиций, в основном в обрабатывающие производства и инфраструктуру.

Достижение Инвестиционный климат Волгоградской области По итогам 2026 года Волгоградская область впервые вошла в топ-15 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата , поднявшись сразу на восемь позиций. Позиция в рейтинге 15 -е место ▲ +8 позиций рост

Этот результат, представленный на ПМЭФ-2026, подтверждает эффективность работы, которую губернатор Андрей Бочаров поставил в приоритет и продолжает развивать в диалоге с деловым сообществом.

Достижения в сфере поддержки предпринимательства лучше всего иллюстрируют конкретные истории успеха местных компаний.

От поля – до прилавков 12 стран





Компания «Арчеда-продукт», выпускающая зерновые хлопья, муку и продукты быстрого приготовления, – яркий пример того, как системная господдержка позволяет малому бизнесу выходить на глобальный уровень. За последние три года предприятие воспользовалось 180 услугами Центра поддержки экспорта Волгоградской области и Российского экспортного центра. Эти инструменты, доступные в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», помогли компании принять участие в крупнейших международных выставках в Узбекистане, Египте, ОАЭ и Китае, а также в бизнес-миссиях с партнерами из Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана.

Ключевым этапом стала сертификация продукции по стандарту «Сделано в России». «Это позволило компании подтвердить безупречное качество и получить доступ к широкому спектру федеральных мер поддержки», – отметила директор Центра поддержки экспорта Виктория Мамонова. Сегодня продукция «Арчеда-продукт» поставляется в более чем 50 регионов России и экспортируется в 12 стран, включая Китай, США, Израиль и государства СНГ. В 2025 году компания стала победителем окружного этапа премии «Экспортёр года» в двух номинациях и завоевала серебро на всероссийском этапе.

Высокие технологии с волгоградской пропиской

Другой показательный пример – завод по разработке и производству высоковольтного испытательного оборудования «СКАТ». Предприятие полного цикла (от идеи до готового изделия) работает в сфере, критически важной для энергетики, металлургии и космической отрасли. С 2024 года «СКАТ» воспользовался более чем 40 услугами Центра поддержки экспорта и РЭЦ. Участие в международных выставках, включая «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Узбекистане, и бизнес-миссии в Киргизию, Азербайджан, Беларусь и Вьетнам помогли компании увеличить объем экспортных поставок на 40% за два года. Сегодня оборудование «СКАТ» поставляется в 8 стран мира, включая Индию и Вьетнам. Для укрепления международного имиджа компания также использует бренд «Сделано в России». В 2025 году завод стал победителем окружного этапа премии «Экспортёр года» в номинации «Машиностроение».





Стоит отметить, что системная работа Центра поддержки экспорта приносит весомые результаты: при его содействии только с начала 2026 года уже девять волгоградских компаний заключили экспортные контракты на общую сумму более 3,6 млн долларов США.

Инновации Драйверы инноваций Волгоградская область активно развивает сектор малых технологических компаний (МТК). Благодаря инструментам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и поддержке Центра инжиниринга, такие предприятия с 2023 года увеличили свою выручку в 3,2 раза — с 2,66 млрд до 8,5 млрд рублей по итогам 2025 года. 55 предприятий в реестре МТК 2,66 млрд выручка в 2023 году 8,5 млрд выручка в 2025 году ×3,2 рост выручки Статус МТК дает доступ к: грантам

льготным кредитам

сниженной ставке по промышленной ипотеке

ускоренной процедуре регистрации патентов Успех практики получил федеральное признание: в июле 2026 года Волгоградская область стала победителем национальной премии «Мой бизнес — 2026» в номинации «Лучшая практика. Точка роста. Высокие технологии и производство».





Развитие МСП в Волгоградской области сегодня – это не просто экономический термин. Каждый запущенный цех, каждый новый сертификат «Сделано в России», каждый заключенный экспортный контракт – это конкретные рабочие места, рост налоговых поступлений и, в конечном счете, благоустроенные дворы, новые школы и дороги. МСП стабильно пополняет бюджет, а значит, обеспечивает возможность для выполнения всех социальных обязательств перед жителями.

Масштабные проекты и поддержка предпринимательской инициативы стали возможны благодаря системной работе региональной власти, поддержке федерального центра и личному вкладу губернатора Андрея Бочарова. Промышленный рост, достигнутый за последние годы, – это результат уверенного выполнения поставленных задач и выверенного курса на развитие. Волгоградцы выбирают стабильность, и эта стабильность, базирующаяся на мощном индустриальном фундаменте, уверенно достигается здесь и сейчас, преодолевая любые внешние вызовы.