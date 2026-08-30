Минувшая неделя была богатой на разного рода события, в том числе - знаковые для региона. В Волгограде торжественно открыли Привокзальную площадь после масштабной реконструкции, а губернатор Волгоградской области совершил поездку на «ЕвроХимКалий» в Котельниковский район – на одно из ключевых предприятий региона. Стало также известно о предстоящем судебном заседании по апелляционной жалобе бывшего депутата Волгоградской областной думы Станислава Короткова, который пытается отсудить изъятые в пользу государства активы на сумму более 160 миллионов рублей.

На этой неделе появилось также неожиданное продолжение нашумевшей на всю страну истории с пенсионером из Еланского района, который попытался подстрелить украинский дрон, но получил за это штраф. Николаю Мухину посвятили песню, да и сам он почувствовал тягу к творчеству и стал сочинять стихи, сидя в ночных засадах в поле на охоте за украинскими дронами.









И даже – пальмы

В Волгограде 26 августа в торжественной обстановке после реконструкции открылась Привокзальная площадь. Центром обновленного пространства стал воссозданный по эскизам 1930-х годов легендарный фонтан «Детский хоровод» – символ непокоренного Сталинграда. Андрей Бочаров подчеркнул, что на легендарной героической сталинградской земле сделан еще один шаг по сохранению исторической памяти.





Над воссозданием фонтана «Детский хоровод» трудился Народный художник РФ, скульптор Андрей Ковальчук. В своей работе он опирался на подлинные эскизы.

Привокзальная площадь преобразилась кардинально. Отсюда полностью исчезла большая парковка. Здесь обустроили заезды, оборудованные для легковых машин и туристических автобусов.

Наличие множества зеленых зон – еще одна особенность обновленной площади. Десятки крупномерных саженцев деревьев, голубые ели, причудливые композиции из хвои и цветов и даже пальмы украсили эту территорию.







На площади установили более 70 современных светодиодных фонарей и 12 светильников в стиле сталинского ампира. Архитектурная подсветка украсит и фонтан «Детский хоровод». Кроме того, на территории сквера заложили капсулу времени с посланием для потомков.









Километр под землей

28 августа глава региона Андрей Бочаров побывал с рабочей поездкой на горно-обогатительном комбинате «ЕвроХим-ВолгаКалий», на одном из флагманских инвестиционных проектов. Интересно, что отправился на юг области губернатор вместе с начальником Приволжской железной дороги Сергеем Альмеевым на поезде. Глава региона на предприятии осмотрел производственные объекты и лично спустился в шахту на глубину 1,1 километра, чтобы оценить условия труда горняков.



Горно-обогатительный комбинат, построенный с нуля, сегодня обеспечивает занятость для 2 800 человек, а с учётом подрядных организаций – для 5 тысяч специалистов . Но ключевое в этом проекте – не только производство. Предприятие инвестирует 50 млрд рублей в развитие социальной инфраструктуры. В Котельниково строятся жилые кварталы «Дубовая роща» для семей сотрудников, появляются новые школы, детские сады (один из них на 100 мест будет сдан до конца 2026 года), планируется возведение больницы и культурно-досугового центра. По поручению губернатора Андрея Бочарова для района разработана отдельная государственная программа развития, призванная кардинально повысить качество жизни людей. Ожидается, что ежегодные дополнительные поступления в областной бюджет от этого проекта составят порядка 10 млрд рублей.

В преддверии профессионального праздника глава региона Андрей Бочаров вручил награды лучшим работникам ГОКа.



- На карте Российской Федерации появился новый шахтерский регион — Волгоградская область, — подчеркнул глава региона. — Шахтеры — люди особой судьбы, особого выбора.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», промышленный комплекс Волгоградской области сегодня – это мощный многоотраслевой механизм, где доля обрабатывающих производств превышает 80%. В него входят металлургия, нефтехимия, машиностроение, стройиндустрия и легкая промышленность. На территории региона в настоящее время работает около 2,7 тысячи промышленных предприятий, из которых более 450 являются крупными и средними. Волгоградская область прочно удерживает статус одного из ведущих индустриальных центров Юга России и страны в целом.



С 2014 года общий объем государственной поддержки индустриального сектора превысил 63 млрд рублей, ее получили около ста предприятий. Только в 2025 году порядка 20 компаний стали участниками федеральных госпрограмм и проектов Фондов развития промышленности.

На сегодня в регионе действуют 6 специальных инвестиционных контрактов в химии, машиностроении и металлургии. Волгоградская область одной из первых в стране подписала соглашение с федеральным ФРП, благодаря чему с 2016 года профинансировано 86 заявок предприятий на сумму более 12 млрд рублей.











На кону - миллионы

На этой неделе стало известно о том, что бывший депутат Волгоградской областной думы Станислав Коротков 16 сентября попробует обжаловать решение Кировского районного суда об изъятии у него активов более чем на 164 миллиона рублей. Судьбу его состояния решит областной суд. Напомним, Станислав Коротков ранее был лишен статуса депутата из-за нарушения антикоррупционных запретов. Он руководил комитетом регпарламента, получая неплохую зарплату, и в то же время занимался бизнесом. Делегирование в управлении компании третьим лицом оказалось лишь формальным. Одновременно надзорный орган добился ареста десятков единиц недвижимого имущества депутата-бизнесмена, в основном - объектов недвижимости в различных регионах страны стоимостью более 160 миллионов рублей.





От суда - к музе