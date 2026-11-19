



В ночь на 19 ноября российские военные продолжили наносить удары беспилотниками по объектам энергетики, портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Одесской области поражены две электроподстанции — «Каролино» в населённом пункте Каролино-Бугаз и ПС-110 в Белгород-Днестровском. Обе обеспечивали электроэнергией портовую инфраструктуру и логистические центры региона. Кроме того, в порту Черноморск уничтожены объекты, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов для украинских войск, а на переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса грузы двойного назначения.

В Сумской области удар нанесён по электроподстанции ПС-330 «Сумы Северная» в городе Сумы, которая распределяла электроэнергию для предприятий военной промышленности Украины и логистических центров.

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