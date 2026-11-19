Сотрудники Госавтоинспекции Волжского выявили водителя, который использовал фальшивые государственные номера на автомобиль и спецсигналы.



Как сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские заметили подозрительный автомобиль и начали его преследование. Когда машина была остановлена, за рулём оказался 19-летний житель Волжского, который не имел водительских прав. При проверке документов выяснилось, что водитель уже несколько раз привлекался к ответственности за похожие нарушения. Его автомобиль не был зарегистрирован должным образом, а государственные номера оказались поддельными.



Кроме того, в машине обнаружили устройство для подачи специальных световых и звуковых сигналов, которое также было установлено незаконно.



- Водителя отстранили от управления автомобилем. Поддельные номера и спецсигналы, как выяснилось, он приобрёл через маркетплейс. Автомобиль отправили на специализированную стоянку, а в отношении водителя составили административные протоколы. Поддельные государственные номера и устройства для спецсигналов были изъяты, - сообщили правоохранители.



фото: ГУ МВД по Волгоградской области