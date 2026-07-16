



В станице Кременской Клетского района Волгоградской области СК РФ изучает обстоятельства появления и работы скандальной майнинг-фермы ранее судимого за незаконную предпринимательскую деятельность экс-мэра Волгограда Евгения Ищенко. Как сообщает ИА «Высота 102», следователи организовали собственную проверку после видеообращений местных жителей, жалующихся на ужасный шум и выбросы от работы промышленных газопоршневых генераторов, обеспечивающих дата-центр электроэнергией.

– Проверка организована. В настоящее время материалы ещё в производстве. По результатам будет принято процессуальное решение, – подчеркнули в СУ СК России по Волгоградской области.

Напомним, 26 мая жители станицы Кременской, где проживают порядка 800 человек, записали коллективное видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину. Сельчане пожаловались, что, несмотря на многочисленные обращения, органы полиции, прокуратуры, всевозможные надзорные структуры бездействуют, направляя в их адрес лишь отписки. При этом построенная в черте населённого пункта майнинг-ферма фактически продолжает работать.

Как ранее сообщала редакция со ссылкой на жителей станицы, материалы из МВД в СК переданы не были. В июне следователи начали свою собственную проверку. Практически одновременно с этим сельчане записали повторное видеообращение Александру Бастрыкину с просьбой изучить действия коммерсантов на предмет наличия состава преступления – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

О жалобах жителей станицы Кременской ИА «Высота 102» сообщало неоднократно. 19 ноября 2025 года журналисты редакции лично побывали на сходе местных жителей, которые рассказали об опасном для жизни шуме от работы электрогенераторов и даже показали серо-бурый налёт мелкодисперсных частиц, который после работы майнинг-фермы начал появляться на домах, антеннах, вещах и находящихся под открытым небом машинах, которого раньше в промышленно неразвитом Задонье никогда не было.

Тогда вместе с журналистами в населённый пункт нагрянул солидный десант из сотрудников полиции, прокуратуры, следственного комитета, Роспотребнадзора и районных властей. Однако, по случайному стечению обстоятельств, ровно за сутки до этого владельцы майнинг-фермы добровольно решили приостановить работу, из-за чего ревизоры не смогли убедиться в доводах станичников и организовать полноценную проверку промышленной площадки. Впоследствии выяснилось, что предприниматели и вовсе не имели права до этого осуществлять деятельность, так как не получили от контролирующих структур разрешение на производство пусконаладочных работ.

К началу декабря, когда внимание контролирующих структур ослабло, ферма вновь начала запуск газотурбинных генераторов. К весне 2026 года оборудование перешло на ночной режим. Волгоградцы предполагают, что это может быть связано с попыткой коммерсантов избежать фиксации реальных параметров работы оборудования. При этом Роспотребнадзор дважды выезжал на место и производил отбор проб воздуха, однако, работало ли в этот момент оборудование, в ответах ведомства информация не фигурирует. Вместо этого проверяющие констатировали, что полноценную проверку организовать не могут, а в рамках визитов не имеют полномочий заставить владельцев предприятия запустить генераторы на полную мощность.

Добавим, что представители майнинг-фермы единожды предпринимали попытку наладить диалог с редакцией ИА «Высота 102». Однако, получив список вопросов, которые интересуют жителей Кременской, а значит и редакцию информагентства, больше на связь не выходили.