

Сегодня, 19 ноября, отмечается День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. Это событие стало переломным моментом Великой Отечественной войны. По случаю этой важной даты на основных магистралях накануне дорожники заменили знаки «Волгоград» на «Сталинград».

Отметим, на сутки Волгоград стал Сталинградом в соответствии с решением Волгоградской городской думы.



Героическое имя, ставшее символом стойкости и мужества, город-герой носит несколько раз в году в особые даты. К таким относятся 2 февраля, 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.





