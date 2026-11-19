



К началу осенне-зимнего отопительного периода просроченная задолженность управляющих компаний и ТСЖ перед ПАО «Волгоградэнергосбыт» достигла в Волгоградской области 352,1 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные компании, долг управляющих организаций вырос более чем на 61,5 млн рублей по сравнению с началом года. Чтобы вовремя рассчитываться с генерирующими и сетевыми предприятиями, «Волгоградэнергосбыт» закрывает кассовые разрывы собственными ресурсами и задействует юридические механизмы взыскания, однако статистика показывает опасную тенденцию – долговая яма продолжает углубляться.

Управляющие компании с наибольшей суммой просроченной задолженности на 01.10.2026:

- «УК Многоквартирный Жилой Комплекс» (Волжский) – 11 667 845,39 рубля

- «УК Надежда» (Волгоград) – 9 492 357,76 рубля

- УК «Волжский край» (Волгоград) – 7 712 839,68 рубля

- «ЭКСПЛУАТАЦИЯ МКД» (Фролово) – 5 107 540,86 рубля

- «Управляющая компания Планета» (Волгоград) – 4 584 823,05 рубля

- Управляющая компания «Гармония» (Волжский) – 4 109 337,73 рубля

- Группа компаний «Южные районы Волгограда» (Волгоград) – 4 090 501,06 рубля

- УК «ЛАДА ДОМ» (Волжский) – 3 757 533,92 рубля

- ООО «Домхолл» (Волгоград) – 3 148 408,61 рубля

- «Управляющая компания «ЦЕНТРВОЛГА» (Волгоград) – 2 575 355,57 рубля

- «Управляющая компания «Комарово» (Волгоград) – 2 466 367,34 рубля

- «ЖКХ ГОРОДИЩЕНСКОЕ» (Городище) – 2 217 107,01 рубля

- ООО «КЛАССНАЯ КОМПАНИЯ» (Волгоград) – 2 198 816,03 рубля

Опасная динамика роста долга отмечена у большинства компаний, но особенно выделяются «УК Многоквартирный Жилой Комплекс», «ЛАДА ДОМ», «Управляющая компания Планета», «Волжский край» и «КЛАССНАЯ КОМПАНИЯ».

ТСН с наибольшей суммой просроченной задолженности на 01.10.2026:

- ТСН «Квартал 122» (Волгоград) – 6 562 16,51 рубля

- ТСН «Три дома» (Волгоград) – 3 421 20,47 рубля

- ТСН «Жилой комплекс «Олимп» (Волгоград) – 2 691 32,41 рубля

- ТСН «Днестровская, 12» (Волгоград) – 2 006 48,45 рубля

- ТСН «НВФ-37А» (Волгоград) – 1 984 24,74 рубля

- ТСН «Таращанцев 63» (Волгоград) – 1 683 14,11 рубля

- ТСЖ «Хользунова 18/1» (Волгоград) – 1 467 44,68 рубля

- ТСЖ «Квартал №6» (Волгоград) – 1 687 54,79 рубля

- ТСЖ «Наш Дом» (Волгоград) – 1 401 48,80 рубля

- ТСЖ «Тулака» (Волгоград) – 1 432 60,11 рубля

- ТСН «На Гвоздкова» (Волгоград) – 1 194 86,66 рубля

- ТСЖ «Медик» (Волгоград) – 1 140 14,37 рубля

- ТСЖ «Горбачевский» (Волгоград) – 1 055 34,80 рубля

Как уточняют в энергосбыте, в 2026 году в одностороннем порядке в Волгоградской области уже расторгнуты договоры с пятью управляющими компаниями, а на прямые договоры переведены 427 граждан-потребителей.

– Финансовая безответственность посредников между потребителями и ресурсоснабжающими организациями ставит под удар стабильность энергоснабжения всего региона. Страдает и сам жилой фонд – управляющие компании с финансовыми дырами не способны качественно обслуживать дома, а на пике зимних нагрузок это многократно увеличивает риск масштабных коммунальных аварий, – отмечают специалисты.

«Волгоградэнергосбыт» настаивает на срочном погашении долгов со стороны управляющих организаций и призывает надзорные структуры выяснить, расходуются ли коммунальные платежи собственников квартир по прямому назначению.