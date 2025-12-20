Криптоферму экс-мэра Волгограда заподозрили в многочисленных нарушениях законов





В станице Кременской Клетского района Волгоградской области к проверке майнинг-фермы бывшего мэра Волгограда Евгения Ищенко подключились облкомимущество, облкомприроды, Ростехнадзор и Росреестр. По информации региональных властей, работа ревизоров сейчас в самом разгаре, однако специалисты уже обнаружили возможные нарушения.

Из договора слов не выкинешь?

Согласно промежуточным результатам проверки, компания «Столица Бункер», выигравшая по итогу аукциона право на заключение с районными властями инвестиционного соглашения по строительству майнинг-фермы на газотурбинной генерации, незаконно передала свои права субподрядной организации «Симба М».

– Произвольная замена стороны в обязательстве посредством заключения договора уступки права либо договора субаренды в данном случае является недопустимой, поскольку фактически позволяет победителю торгов по своему усмотрению определять в качестве стороны договора иное лицо без учета требований, предъявляемых законом к участникам соответствующих правоотношений. Таким образом, передача арендных прав по договору в субаренду является нарушением условий договора и, по сути, изменяет условия, сформированные в документации на торгах, а также приводит к ограничению принципа конкуренции при проведении торгов и предоставлению лицу, не участвовавшему в проведении торгов, необоснованных преимуществ при использовании участка, – говорится в ответе облкомимущества жителям станицы.





По информации комитета, в настоящее время по данному факту региональным управлением антимонопольной службы проводится проверка.

Напомним, в октябре 2025 года жители обращали внимание, что передача прав третьим лицам в рамках заключённого инвестиционного соглашения прямо противоречит положениям этого самого договора. Примечательно, что ранее своей оценкой данной ситуации поделилась прокуратура Клетского района. Надзорное ведомство по итогу проверки констатировало, что не видит в заключении договора субаренды нарушения закона.

На учёте не числится

Специалистам облкомприроды удалось выяснить, что майнинг-ферма, применяя для самообеспечения электроэнергией газ из местного газового месторождения, надлежащим образом не зарегистрирована.

– Использование газопоршневых электростанций попадает под критерии отнесения объектов к объектам негативного воздействия на окружающую среду. При этом, согласно открытым сведениям статистической информации, отсутствует информация об эксплуатации ООО «Сибмайн М» такого рода объектов. Этот факт свидетельствует о возможном нарушении требований федерального законодательства в части невыполнения обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объекта, – подчеркивается в документе.

Решение облкомприроды компании ООО «Сибмайн М» выписано предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

Строили на глазок?

Также выяснилось, что криптобизнесмены, вложившись в обустройство дорогостоящей производственной площадки, почему-то заранее не разработали необходимые экологические документы.

– В настоящее время мощность предприятия не определена, не определен также класс опасности предприятия, отсутствуют проекты предельно-допустимых выбросов и санитарно-защитной зоны, – продолжили в облкомимуществе.

При этом данные параметры являются ключевыми, ведь при несоответствии класса опасности и расстояния санитарно-защитной зоны зонированию станции, фактическим параметрам, утверждённым в документах о зонировании населённого пункта, майнинг-ферма должна будет закрыться. Логично было снять соответствующие вопросы ещё до возведения.





В свою очередь в Росреестре обратили внимание, что компания незаконно начала эксплуатацию газовых генераторов марки Helikor в октябре 2025 года. Перед пуско-наладочными работами владелец обязан был получить на это разрешение.

– Собственник газопоршневых установок за разрешением на допуск для проведения пуско-наладочных работ на объекте по производству электрической энергии в управление не обращался. В адрес организации управлением направлено предостережение о недопущении нарушений обязательных требований в части допуска объекта по производству электрической энергии в эксплуатацию, – сообщили журналистам в Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора.

Ранее редакция неоднократно рассказывала о жалобах жителей станицы Кременской на работу майнинг-фермы. По информации граждан, первые 10 из 60 запланированных установок были запущены в октябре 2025 года. Сразу же сельчане забили тревогу из-за шумового загрязнения до 85 дБ и дымки, которая стала окутывать населённый пункт вовремя работы газопоршневых генераторов. Кроме того, станичники стали фиксировать на предметах, находящихся на улице, странный налёт мелкодисперсной пыли, который ранее в населённом пункте без промышленных производств не наблюдался.

Вскоре волгоградцы завалили жалобами во все инстанции. В частности, в числе первых обращение было отправлено в Роспотребнадзор с просьбой оценить звуковое загрязнение и вредные выбросы в атмосферу от работающих генераторов. Однако специалисты добирались до майнинг-фермы экс-мэра Волгограда Евгения Ищенко порядка полутора месяцев, а в итоге посетили объект в тот самый день, когда он приостановил свою работу.

В результате эксперты констатировали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть доводы коллективной жалобы местных жителей.

Отметим, в начале декабря стало известно о том, что прокуратура попросила ЦБ РФ подключится к комплексной проверке деятельности майнинг-фермы в станице Кременской. Позже местные жители побывали на личном приёме у генпрокурора России Александра Гуцана, по итогу которого Генпрокуратура пообещала проконтролировать ход проводимого расследования.