



18 ноября в Клетском районе Волгоградской области в станице Кременской после жалоб жителей и публикации ИА «Высота 102» начала работу межведомственная комиссия, куда вошли представители Роспотребнадзора, прокуратуры, полиции и СК России. Ревизоры планировали замерить уровень загрязнения от работы огромной майнинг-фермы волгоградского олигарха и экс-мэра региональной столицы Евгения Ищенко, однако криптодобытчики неожиданно устроили себе выходные. Одновременно жители населённого пункта провели сход, на котором вновь потребовали ликвидировать опасное, по их мнению, производство.





Под одной крышей?





- Моя семья живёт в станице уже в пятом поколении. Здесь родились, учились и трудились мои деды и родители. В своё время здесь был найден газ и велась его промышленная разработка. В этот период станица вздохнула полной грудью. Потом в 90-е всё пришло в упадок и продолжает разрушаться. Клуб, ремонт которого нам обещают уже много лет, превратился в заброшку, школьники занимаются спортом в здании, сколоченном из разваливающегося шифера, а в начале декабря у нас закрывается единственный детский сад. Власти много говорят о сохранении деревень и сёл, но на деле здесь жизнь далеко не сахар. А теперь ко всем нашим проблемам добавились ещё и экологические, - рассказала журналистам жительница станицы Кременской Лидия Васильева.





О сложившейся в населённом пункте ситуации ИА «Высота 102» сообщало 13 ноября. Недавно на возвышенности у въезда в населённый пункт неизвестные начали возводить некий загадочный объект.

- Приготовления мы наблюдали ещё прошлой осенью, но всё это было очень засекречено, и делалось в тайне от станичников. Вскрылось происходящее осенью 2025 года, когда установленное здесь оборудование было включено. Первыми взвыли жители близлежащих домов. Станица находится в низине в трёх-четырёх ярусах. Естественно, всё, что образуется во время работы данного производства, идёт вниз. Это и шум и вредные выбросы, которыми мы теперь ежедневно дышим, - добавила станичница.

Власти до последнего пытались сохранить в тайне ото всех род деятельности промплощадки, однако жители всё же выяснили, кто у них обосновался под боком.

- У нас даже дети теперь знают, что здесь работает крипто-ферма. Эти дельцы подсоединились к заброшенным газовым скважинам и преобразуют газ в электроэнергию, а затем в крипто-валюту, - подчеркнула женщина.

Когда сельчане начали наводить справки, вскрылось, что земля в Кременской была передана районом инвестору ООО «Столица Бункер», однако, в нарушение соглашения фактически свою деятельность здесь осуществляет ООО «КРИСТАЛЛ ДОН». Обе компании через ООО «СИНЕРГИЯ» принадлежат экс-мэру Волгограда Евгению Ищенко.





Но дальше жителям удалось выяснить ещё более возмутительные подробности. По странному стечению обстоятельств ООО «КРИСТАЛЛ ДОН» зарегистрирован в здании станичной администрации.

- Для нас это было шоком. Ведь когда жители взбунтовались из-за шума и выбросов, мы первым делом пошли к нашему главе, в администрацию. Он нам сказал, что сам стал жертвой, ничего не знал и район его поставил перед фактом. Но как он мог не знать, если с этими коммерсантами делит одну крышу. Они физически располагаются в соседних кабинетах в одном здании по адресу Ленина, 22Б, - сетует Лидия.

Инвестиции с налётом





Семья медсестры Кременской участковой больницы Галина Белова живёт буквально в нескольких десятках метрах от крипто-фермы. Женщина имеет хроническое заболевание, связанное с лёгкими, и вот уже месяц задыхается на собственном участке из-за продуктов горения от работы газовых генераторов.

- Живу совсем рядом. Мой дом крайний, и находиться там невозможно. В спальне с раннего утра и до вечера стоит ужасный гул. Кроме того, я болею. У меня астма. Я и так постоянно на ингаляторах, так ещё теперь вынуждена дышать этой гарью. Это очень чувствительно для моего здоровья, - подчеркнула станичница.





Ещё один местный житель рассказал о сложностях, с которыми столкнулись сельчане на одной из самых низменных улиц поселения.





- Я живу в самом низу. Мы вместе с инициативной группой с помощью специального прибора замеряли звуковое загрязнение. Результаты зашкаливали, что здесь вблизи крипто-фермы, что у нас в низине. Здесь были нарушены все существующие нормы. На одном из сходов владельцы этого производства заявили, что оно у них якобы экологичное, за счёт того, что для электрогенерации используется газ. Но это неправда. И я, и все соседи, мы наглядно увидели цену этим словам. У меня вот уже 12 лет стоит спутниковая тарелка. Она была белоснежная, и вот буквально за полтора месяца на ней образовался серо-рыжий налёт, - рассказал житель Александр Зальцев.





На появившийся на крышах домов и автомобилей налёт также жалуются и другие станичники.

Тамара Грушевая рассказала журналистам о том, что не удаётся спастись от пагубного воздействия майнинг-фермы даже на возвышенности.





- Я проживаю на улице Ковалёва. Она находится выше этих установок, но в равной степени достаётся и нам. Я бы хотела попросить помощи в интересах соседки, Валентины Калмыковой. Она плохо ходит, и у неё проблемы со здоровьем. Сын вот уже четвёртый год воюет на СВО, у него три медали. Получается, он, рискуя жизнью, сейчас защищает нашу родину, а его мать какие-то коммерсанты в тылу выживают из собственного дома.

Об аналогичной ситуации рассказали и многие другие сельчане, в том числе и те, кто живёт на противоположной окраине населённого пункта.

- И это сейчас здесь работают лишь 10 установок, а официально говорят, что будет 60, но и на этом они не остановятся, уже сейчас объявлен конкурс на продажу прилегающего участка леса. В перспективе здесь могут разместиться до 200 таких установок. Это значит что деревни нашей вскоре не будет, - подчеркнула Лидия Васильева.

Экологическая катастрофа?

По словам волгоградцев, причиной происходящего может быть не только нарушение норм по расположению опасного объекта вблизи от жилого массива, но и использование некачественного газа из заброшенных скважин.





- Согласно информации из открытых источников, в составе газа Саушинского месторождения, куда и подключены электрогенераторы, входит в большом количестве сероводород. По ГОСТу в бытовом газе его должно быть не более 0,02%, а здесь 0,4% - это колоссальное превышение. В результате сжигания он в виде мелкодисперсной пыли попадает в атмосферу. Вполне возможно, что именно его мы и наблюдаем в виде налёта на предметах, находящихся на открытом воздухе, - подчеркнул житель станицы Александр Степанов.





Естественно, если станичники правы, то химикаты оседают не только в их дворах, но и рано или поздно могут отравить и пойму Дона, да и саму реку.

На особом контроле

В прокуратуре журналистов ИА «Высота 102» заверили, что несмотря на ухищрения крипто-дельцов, их действиям будет дана комплексная оценка, а все запланированные исследования будут проведены.





- Прокуратурой района организована проверка по коллективному обращению жителей станицы Кременской. В настоящее время с привлечением специалистов осуществляются соответствующие мероприятия. Сегодня была проведена рабочая встреча с представителями коммерческой организации. По информации данной организации, сейчас компанией принято решение о приостановлении своей деятельности для исключения негативных послесловий для жителей станицы, - рассказал прокурор Клетского района Сергей Плешаков.

Пока ревизоры погружаются в особенности крипто-фермерства в волгоградском Задонье, станичники на очередном сходе обратились к избранным ими властям с требованием перенести опасное производство подальше от населённого пункта.

- Есть такое предложение от жителей. Мы требуем прекратить это безобразие, остановить эксплуатацию очень опасного газового производства, - подчеркнул один из старожилов станицы Юрий Коротков.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» продолжит пристально следить за ситуацией, разворачивающейся в населённом пункте, а также работой надзорных структур. Ранее журналисты пытались взять комментарий у Евгения Ищенко по сложившейся ситуации, однако экс-мер Волгограда не нашёл времени пообщаться с редакцией, сославшись на сильную занятость.

Фото и видео: ИА «Высота 102»