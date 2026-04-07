ТМК и ВолгГТУ будут вместе развивать науку и образование в Волгоградской области С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

 Роскомнадзор: число хакерских атак выросло после блокировки Telegram
В России число DDoS-атак выросло в десятки раз после появления в СМИ сообщений о возможной блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщило РИА Новости 6 апреля со ссылкой на Роскомнадзор. ...
 Цивилева: ветераны СВО становятся в регионах эффективными управленцами
В России ветераны специальной военной операции (СВО) становятся управленцами в органах законодательной или исполнительной власти, получая образование. Об этом, как передает ТАСС, заявила Анна Цивилева на церемонии вручения дипломов...
Разберутся присяжные: в Котово начался процесс над санитаром ПНИ, забившим до смерти пациента

Сегодня, 7 апреля, в Котовском районном суде Волгоградской области начался судебный процесс над сотрудником психоневрологического интерната, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью пациенту этого учреждения, повлекшего его смерть. Как  сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, дело будет рассматривать коллегия присяжных. На сегодняшнем заседании с вступительным словом выступят стороны обвинения и защиты. 

Напомним, дело по обвинению Сергея Л. по ч. 4 статьи 111 УК РФ поступило в районный суд еще в декабре прошлого года. Однако, как рассказывал корреспонденту информагентства сын избитого до смерти Павла Валентиновича Корчагина, подсудимый выразил желание, чтобы процесс над ним прошел с участием присяжных заседателей. Но коллегию заседателей удалось набрать не с первого раза. 

Как сообщало ИА «Высота 102», потрясшая жителей Котово трагедия произошла в стенах психоневрологического интерната в декабре 2024 года.  61-летнего пациента забил до смерти сотрудник социального учреждения. 

Павел Валентинович попал в Котовский ПНИ из-за прогрессирующей деменции. Сначала мужчина, живший в Волгограде, еще мог себя обслуживать. Но однажды вышел из дома и забыл, где живет. С той поры начались его скитания по больницам. Сначала мужчину пытались лечить в психиатрической больнице, однако проблемы с памятью и физическим состоянием усугубились. Павел Валентинович уже с трудом ходил и переставал узнавать даже родных. 

В ПНИ Котово Павел Валентинович оказался в сентябре 2024 года. То есть всего за три месяца до своей гибели. Трагические события произошли 8 декабря. 

В  СУ СК России по Волгоградской области сообщали, что между сотрудником ПНИ и пенсионером в ту ночь случился конфликт.

Находясь на рабочем месте, сотрудник интерната осуществлял уход за мужчиной 1963 года рождения, признанным судом недееспособным и помещённым в интернат как получатель социальных услуг. В вечернее время, вследствие внезапно возникшего личного неприязненного отношения, обвиняемый подошёл к кровати подопечного и умышленно нанёс ему руками и ногами не менее двух ударов по голове и не менее трёх ударов по грудной клетке и туловищу, – говорилось в пресс-релизе ведомства.

Сыну Павла Валентиновича, Павлу Павловичу, который живет в Санкт-Петербурге, позвонили сотрудники интерната через несколько дней после произошедшего, сообщив, что он находится в больнице с переломом ребер. Обстоятельства получения травм его отцом мужчине тогда  не пояснили. 

Эксперты установили, что смерть пенсионера наступила из-за многочисленных переломов рёбер. Кроме того, после побоев у мужчины возникли осложнения, связанные с работой лёгких, а также сердечно-сосудистой системы.

Извинения от директора ПНИ Андрея Украинского Павел Павлович услышал только тогда, когда эта история стала достоянием общественности. 

Все месяцы, пока шло следствие, сын Павла Валентиновича находился на связи с адвокатом. По его словам, выяснилось, что Сергей Л., обвиняемый в смерти его отца, уже имел проблемы с законом – у него были две судимости, одна – за кражу, совершенную группой лиц. Первый раз его приговорили к обязательным работам, во второй раз он был осужден условно. При этом в свое время из-за проблем со здоровьем невропатического свойства  Сергея Л. даже не взяли в армию. Тем не менее он смог устроиться в ПНИ. 

По словам сына забитого до смерти пациента,  санитар пытался  избежать ответственности. Сначала он рассказывал, что, уложив мужчину на кровать, начал избивать его, потому что «на него что-то нашло». Однако затем он отказался от своих показаний, заявив, что не бил беспомощного пациента, а это мог сделать кто-то другой. При этом выяснилось, что свидетель все же был – сотрудница интерната дежурила в ночь вместе с Сергеем Л. и слышала звуки ударов из соседней палаты. Однако она не стала вмешиваться, так как, по ее словам, побаивалась своего коллегу, который и раньше проявлял агрессию как к пациентам, так и к коллегам. Больше всего Павла Павловича возмутил тот факт, что в интернате работал человек, которого ни в коем случае нельзя было подпускать к пациентам, однако никто из руководства никаких мер не принимал. Мало того, оказалось, что, пока Павел Валентинович лежал в больнице, рядом с ним находился и его мучитель, которого отправили ухаживать за избитым им человеком. 

Редакция ИА «Высота 102» будет следить за этим громким процессом. Бывшему санитару Котовского ПНИ по предъявленной ему статье грозит до 15 лет лишения свободы. 

