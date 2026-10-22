В райцентре под Волгоградом загорелся магазин











В рабочем поселке Средняя Ахтуба сегодня, 22 октября, вспыхнул пожар. Очевидцы сообщают, что клубы черного дыма и даже открытое пламя хорошо видны с верхних этаже в новых микрорайонах Волжского.

По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, в настоящий момент на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

- Сигнал о пожаре поступил сегодня в 13-31 ч. По предварительной информации, горит одноэтажное кирпичное здание. Информации о пострадавших не поступало, - прокомментировали в управлении.

Между тем, пользователи соцсетей предполагают, что горит магазин на улице Профсоюзная.

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