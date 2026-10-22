Путин удостоил наград четырех волгоградцев

Четверо жителей Волгоградской области удостоены наград Президента Российской Федерации. Владимир Путин подписал документ 22 октября.
Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден научный руководитель «Волгоградского государственного технического университета» Владимир Лысак.
Ордена Дружбы удостоен председатель совета директоров акционерного общества «Агрофирма "Восток"» Владимир Струк.
Звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» получила главная медицинская сестра «Фроловской ЦРБ» Елена Хрусталева.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена директор «Детско-юношеского центра Волгограда» Татьяна Минина.
Фото: пресс-служба Кремля