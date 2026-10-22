Путин удостоил наград четырех волгоградцев

Федеральные новости

Путин поручил включить поддержку участников СВО в нацпроекты

Президент России Владимир Путин поручил включить показатели реализации мероприятий по поддержке участников спецоперации и их семей в национальные проекты и государственные программы. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до...