«Если бы они не молчали, отца можно было спасти»: дело о гибели пациента Котовского ПНИ от рук санитара рассмотрит суд присяжных

Расследования 08.01.2026 19:15
Вызвавшее огромный общественный резонанс дело о гибели пациента Котовского психоневрологического интерната Волгоградской области от рук санитара дошло до суда. Сын 61-летнего Павла Валентиновича Корчагина, в смерти которого обвинили сотрудника ПНИ Сергея Л., Павел Павлович поделился с корреспондентом ИА «Высота 102», как шло расследование, и высказал предположение, что, если бы в интернате не пытались скрыть произошедшее, его отца можно было спасти.

Хорошо ухаживали?

Напомним, как сообщало V102.RU, страшная трагедия произошла в Котовском ПНИ в декабре 2024 года. 9 декабря в хирургическое отделение ЦРБ Котовского района поступил мужчина с множественными переломами ребер. Через три дня от полученных травм он скончался. Как потом показало вскрытие, причиной смерти стал гемоторокс. Это опасное для жизни смещение сломанных ребер с разрывом паренхимы легких и повреждением диафрагмы.

Павел Павлович Корчагин попал в реанимацию из стен психоневрологического интерната, где он находился несколько лет в состоянии глубокой деменции. Мужчина уже давно не говорил и мог передвигаться только на инвалидной коляске.  А через несколько дней после смерти Павла Павловича был задержан сотрудник интерната 38-летний Сергей Л., признавшийся в избиении пациента, которое привело к смерти беспомощного мужчина.

Случившееся стало настоящим шоком для родных Павла Павловича, которые узнали о случившемся не от сотрудников ПНИ, а из новостей в местных пабликах. А, когда это стало достоянием общественности, директор ПНИ Андрей Украинский позвонил Павлу Павловичу и извинился перед ним за случившееся, заверив, что руководство интерната будет оказывать всю помощь следствию. Он признался, что не знает, почему его подчиненный совершил это преступление, предположив, что в него как-будто вселился другой человек. И заверил при этом, что за его отцом хорошо ухаживали, что особенно покоробило тогда сына погибшего мужчины.

Давал разные показания

А после того, как Павел Павлович со своим адвокатом получили возможность познакомиться с материалами дела, у него появилось еще больше вопросов, ответы на которые, как он надеется, даст суд.

- Мы много чего интересного узнали об этом Сергее Л., и совершенно непонятно, как человека с такой биографией допустили к уходу за пациентами. Оказалось, у него было две судимости по одной 158 ст. ч. 2 п.а – за кражу, совершенную группой лиц. Первый раз его приговорили к обязательным работам, во второй раз он получил условную судимость, при этом одним из смягчающих обстоятельств послужило наличие малолетнего ребенка. Также выяснилось, что у него были проблемы со здоровьем невропатического свойства, из-за чего в свое время его даже не взяли в армию. Он сам нуждался в медпомощи, и, вполне возможно, у него была неустойчивая психика, а ему доверили ухаживать за больными и беспомощными людьми, - делится Павел Павлович.

По словам сына погибшего пациента, обвиняемый санитар сейчас пытается избежать ответственности.

- После задержания он сначала сразу дал признательные показания, рассказывал, что уложил моего отца на кровать, а потом на него что-то нашло и он начал его избивать. Но потом он стал утверждать совсем другое – что, якобы, он моего отца не бил, а это мог сделать кто-то другой. Он упирал на то, что момента избиения никто не видел, - продолжил собеседник информагентства.

Однако в деле есть показания свидетельницы – другой сотрудницы интерната, которая в ту роковую ночь дежурила вместе с обвиняемым.

- Эта женщина рассказала, что ей позвонили, и она ушла с телефоном в другую комнату, оставив Сергея Л. с пациентом. Из той комнаты она слышала звуки ударов, учащенное дыхание, после чего наступила тишина и она вышла из комнаты. Но вы думаете, она сообщила о произошедшем руководству? Нет. Следователю она объяснила свое молчание тем, что боялась своего коллегу, который и раньше проявлял агрессию как к пациентам, так и к коллегам. Это невозможно представить – в интернате работал человек, которого нельзя было ни на шаг подпускать к пациентам, но никто не принимал никаких мер! – негодует Павел Павлович.

«Они все молчали»

Но и это было еще не все. После избиения Павлу Валентиновичу стало плохо – у него пошла кровь из носа, он стал задыхаться.

- Ему вызвали скорую, приехавшие врачи, которые, конечно, не знали об избиении, решили, что у него поднялось давление. Они стабилизировали давление и уехали. А потом отцу стало еще хуже. В критическом состоянии его увезли в реанимацию. И опять никто из персонала интерната ничего не сообщил  врачам! Мало того, когда врачи пытались спасти отца, интернат отправил в больницу того самого Сергея Л., от рук которого он умирал, чтобы он  ухаживал за ним в реанимации! Это, конечно, был наивысший цинизм! – Павел Корчагин-младший не может скрыть своего возмущения.

Мужчина  и сейчас твердо уверен в том, что, если бы сразу стало известно о том, что его отец был избит, его можно было спасти. Однако драгоценное время было упущено, и мужчина в итоге умер.

После произошедшего Сергея Л. арестовали, уже больше года он находится в СИЗО. В декабре 2025 года дело, наконец, было передано в Котовский районный суд. Следствие, которое вело СУ СК по Волгоградской области, проделало огромную работу. Были, в частности, проведены экспертизы в Москве, которые поминутно восстановили хронологию той страшной ночи и время получения фатальных повреждений, ставших причиной  смерти  Павла Валентиновича Корчагина.

В итоге Сергей Л. в конце декабря прошлого года предстал перед судом по обвинению в умышленном  причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. На заседании мужчина, по словам Павла Павловича, вел себя вызывающе, ухмылялся и даже пытался шутить с конвоирами.

- А потом он заявил, что хочет суда присяжных. Так и заявил судье – «Это мой вам подарочек на Новый год». Судья удовлетворил его ходатайство, теперь предстоит выбрать коллегию присяжных, которые рассмотрят дело и вынесут свой вердикт, - рассказал Павел Павлович.

К отбору присяжных должны приступить уже в январе 2026 года. При этом подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы. Павел Павлович надеется, что обвиняемому в смерти его отца человеку вынесут справедливый и суровый приговор.

Коллаж V102.RU

