



Вызвавшее огромный общественный резонанс дело о гибели пациента Котовского психоневрологического интерната Волгоградской области от рук санитара дошло до суда. Сын 61-летнего Павла Валентиновича Корчагина, в смерти которого обвинили сотрудника ПНИ Сергея Л., Павел Павлович поделился с корреспондентом ИА «Высота 102», как шло расследование, и высказал предположение, что, если бы в интернате не пытались скрыть произошедшее, его отца можно было спасти.