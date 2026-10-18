Сумма необлагаемого налога по вкладам снизилась для волгоградцев





Волгоградцам напомнили, какая часть дохода по банковским вкладам не облагается налогом. Как рассказали в «Роскачестве», по итогам 2026 года она составит 160 тысяч рублей, что на 50 тысяч меньше, чем было в прошлом году. Эта сумма рассчитывалась по следующей формуле:

1 миллион рублей х на максимальное значение ключевой ставки ЦБ РФ, действовавшее на первое число каждого месяца календарного года.По итогам I квартала 2026 года максимальная ключевая ставка Банка России составляла 16% годовых. Соответственно, предварительный лимит необлагаемого дохода зафиксирован на уровне 160 000 рублей.Однако важно помнить, что при превышении лимита налог составит 13% с «лишней» суммы. Если же годовой доход будет больше 2,4 миллионов, то налог вырастет до 15% с превышающей порог суммы.К слову, банки скоро могут получить новые полномочия в данной сфере. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который кардинально меняет порядок уплаты налога на доходы по банковским вкладам начиная с 2027 года. Суть заключается в том, что банки могут получить статус налоговых агентов, чтобы самостоятельно удерживать НДФЛ при выплате процентов.