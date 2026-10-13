



Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области подвело итоги Всероссийской «горячей линии» по профилактике гриппа и ОРВИ, которая действовала с 21 сентября по 2 октября 2026 года. Консультации проводились по 11-ти телефонным номерам Управления Роспотребнадзора и территориальных отделов, а также в консультационных центрах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» и его филиалах.



Жители региона, руководители образовательных, медицинских, социальных учреждений, промышленных предприятий и торговли, а также представители СМИ получили ответы на более чем 1,5 тысячи вопросов. Чаще всего (32,3% от всех обращений) интересовались наличием вакцин в медицинских учреждениях и их составом. Также популярными были вопросы о вакцинации, противопоказаниях, реакциях на прививку (23,1%). Кроме того, спрашивали об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в Волгоградской области (13,7%) и о введении ограничительных мероприятий в образовательных организациях (10,2%).



Вопросы о неспецифической профилактике гриппа и ОРВИ составили 6,1% от общего числа обращений.