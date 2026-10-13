Окружной этап премии «Гордость нации-2026» состоялся в Волгограде





В Волгограде на сцене ТЮЗа прошла торжественная церемония награждения победителей межрегионального этапа VII Всероссийской общественной премии «Гордость нации-2026» в Южном федеральном округе.



Организаторами мероприятия выступили региональное отделение Ассамблеи народов России и Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области при поддержке общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России».



В церемонии приняли участие представители общественных организаций, национально-культурных объединений, эксперты и активисты из всех регионов ЮФО. Михаил Битюцкий, председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, отметил, что Волгоградская область по праву считается многонациональным и казачьим краем, где на протяжении веков в мире и согласии живут представители десятков народов.



Алексей Мельниченко, председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области, подчеркнул, что проведение такого масштабного мероприятия в Год единства народов России является особой честью. Он также выразил благодарность Ассамблее народов России за усилия по сохранению родных языков и традиций.



Победителей поздравил Назиржон Абдуганиев, заместитель генерального директора Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России». В 2026 году для участия в премии было подано более 1500 заявок, из которых 326 поступили из регионов ЮФО. Волгоградскую область представляли 28 кандидатов. Экспертное жюри выбрало 24 победителей окружного этапа из разных регионов ЮФО. Среди награжденных - Алексей Сидорочев, директор Чернышковского казачьего музея, который получил премию за проект «Мы - внуки деда Ермака». Александр Кривенцев, атаман Волгоградского казачьего округа, был удостоен награды в номинации «Эффективный лидер» за проект «Связь казачьих поколений».



Церемония награждения проходила по семи основным номинациям и включала специальную номинацию «Энергия единства», учрежденную в честь Года единства народов России. Для участников и гостей была организована культурно-деловая программа, включающая посещение Мамаева кургана и круглый стол «Южный вектор единства: лучшие этнокультурные практики и общественная консолидация». Торжество завершилось праздничным концертом.



фото: пресс-служба Ассамблеи народов России