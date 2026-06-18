



18 июня Волгоградский областной суд поставил точку в деле о понуждении регионального парламента к изменению формулировок прекращения полномочий депутата Станислава Короткова. Ранее Центральный районный суд по иску прокуратуры обязал коллег оскандалившегося депутата, пытавшихся сохранить за ним льготы и преференции, лишить его полномочий за нарушение антикоррупционного законодательства.

Как уточнили в прокуратуре Волгоградской области, изначально ответчиком по иску была Волгоградская областная дума. Не дожидаясь вступления решения Центрального районного суда, парламентарии экстренно, задним числом провели работу над ошибками и скорректировали документ. Однако сам Коротков до последнего цеплялся за причитающиеся льготы и чистую биографию. Его адвокаты в качестве заинтересованных лиц и подали апелляционную жалобу, однако вышестоящая инстанция поддержала надзорное ведомство.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения, - подчеркнули в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Решение уже вступило в законную силу.

Напомним, как ранее неоднократно сообщала редакция, о коммерческой деятельности депутата стало известно после разбирательств, инициированных фискальной службой. В ходе организованных обысков и опроса свидетелей вскрылось, что предприятия-должники хоть и были оформлены на третьих лиц, но фактически в нарушение антикоррупционного законодательства ими управлял Станислав Коротков.

Маленькая тайна практически сразу пошатнула кресло под парламентарием. Прокуратура направила полученные материалы в Волгоградскую областную думу, однако вместо того, чтобы прекратить полномочия Короткова по коррупционной статье, члены профильной комиссии, а затем и дума приняли решения одобрить отставку депутата по собственному желанию.

Это решение впоследствии и вынудило надзорное ведомство подготовить иск о понуждении парламента к исполнению законов.

Отметим, помимо разбирательств, связанных с формулировкой отставки депутата, прокуратура обратилась в Кировский районный суд с иском о взыскании в доход государства 164,8 млн рублей, которые были им заработаны в нарушение антикоррупционного законодательства. В рамках нового судебного разбирательства вскрылось, что депутат-бизнесмен владеет солидным перечнем из 65 объектами недвижимости в Москве, Красногорске, Татарстане, Волгограде, Волжском и даже в Калмыкии. Многие из помещений находятся в элитных домах, где стоимость недвижимости исчисляется сотнями миллионами рублей. Кроме того, парламентарию принадлежит и бизнес-центр ID Tower стоимостью более 2 млрд рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»