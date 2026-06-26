



В Городищенском районном суде Волгоградской области отправили в СИЗО рецидивиста Максима Н. Мужчина подозревается в поджоге жилого дома в посёлке Самофаловка. По информации родственников пострадавшей, фигурант пытался силой удержать в горящем доме родную 76-летнюю бабушку и покинул место преступления лишь после того, как убедился, что пенсионерка потеряла от удара сознание и уже не сможет выбраться.

- 16 июня 2026 года Максим Н., находясь на территории дома своей бабушки, действуя умышленно, путем поджога спальных принадлежностей, уничтожил жилое помещение. После этого с места преступления скрылся, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества. На протяжении пяти дней рецидивист скрывался от правоохранителей в лесопосадках у населённого пункта, однако 22 июня был всё же задержан. Прокуратурой инициирована проверка о наличии в действиях фигуранта признаков покушения на убийство в отношении лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии. В роковой день пенсионерку в без сознания вынесли из огня полицейские.

Решением суда в СИЗО мужчина будет находиться до 17 августа 2026 года.

Отметим, как ранее сообщала редакция, Максим Н. вскоре после рождения лишился матери и фактически воспитывался бабушкой. В период подросткового возраста внук резко изменился и встал на преступную стезю. В итоге на текущий момент 36-летний мужчина уже неоднократно был судим и провёл значительную часть своей жизни в местах лишения свободы. Последний раз он вернулся на волю в январе 2026 года и превратил жизнь приютивших родственников в ад, постоянно угрожая расправой, издеваясь и устраивая погромы. Со слов дочери пожилой женщины, их семья неоднократно обращалась в правоохранительные органы за помощью, однако никакие меры к рецидивисту не применялись.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области