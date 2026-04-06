В центре Волгограда закрылся ресторан русской кухни «The Щи»





С сегодняшнего дня, 6 апреля, ресторан, расположенный на улице Пархоменко 2а в Центральном районе Волгограда, больше не работает. Об этом сообщило его руководство в соцсетях, объяснив это «непростой экономической ситуацией и необходимостью переосмыслить концепцию». При этом владельцы обещают вернуться в ближайшее время «с обновленной атмосферой, интересными блюдами и свежими идеями».

Ранее ресторан «The Щи» назывался Light Cost. За вход в заведение надо было платить. Отзывы о ресторане были неоднозначными. Хотя русская кухня была основной, в меню были и блюда азиатских стран, что удивляло посетителей. Некоторые в отзывах жаловались, что в ресторане не было детской комнаты. Кроме того, не все были довольны платой, которая взималась со всех гостей в качестве входного билета.



Напомним, как сообщало V102.RU, ранее в Центральном районе около Волгоград Арены закрылся ресторан быстрого питания «Пузатик».



