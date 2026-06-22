



В Волгограде на восьмом году существования закрывается известное кафе с полезными сладостями Angel Cakes. Об этом в социальных сетях сообщила подписчикам основатель бренда Алина Тютькова.

– Нашему кафе Angel Cakes в Волгограде недавно исполнилось 7 лет. Этот наш невероятный проект, который когда-то вдохнул абсолютно новую жизнь в город, создал очень много вдохновения, новых идей и видения для многих. Это проект, который стал первым и дал мощный толчок нашему проекту и мне как создателю. До сих пор он есть и всегда останется для меня самым важным и судьбоносным к моей жизни и жизни нашей семьи, для меня как творца, как лидера и вдохновителя этого проекта, – написала Тютькова. – Я до глубины души благодарна нашей команде и абсолютно каждому человеку, который внес частичку своей души в создание настоящего Ангела, которым он стал сейчас.

В чем причина закрытия заведения покинувшая Волгоград предприниматель не уточнила, однако заявила, что «это самое непростое решение» в ее жизни.

Вкусными и полезными десертами она планирует кормить, судя по сообщению, зарубежного потребителя.

– Ангел в Волгограде отработает свое последнее лето и закроется навсегда. Я уверена, что впереди еще большой путь и Волгоградский Ангел положил его международное начало и его частичка будет отражаться в каждом последующем Ангельском проекта, – цитата.